Kuriose Vorbereitung : Früher drogenabhängig, heute trainiert Tim in der Skihalle für den Mount Everest

Tim in het Panhuis vor der Treppe von Snowworld. Ein Anstieg, den er 137 Mal hintereinander bezwingen will. Foto: Bas Quaedvlieg​

Landgraaf Ein erfahrener Bergsteiger ist er nicht, vor vier Jahren war er noch kokainsüchtig. Dennoch will Tim in het Panhuis 2024 auf dem Gipfel des Mount Everest stehen. Seine Vorbereitung: 137 Mal den Wilhelminaberg in Landgraaf hinauf, insgesamt 8848 Meter.

Harte Arbeit im Hotel- und Gaststättengewerbe, lange Arbeitstage von manchmal bis zu 18 Stunden, immer weiter machen und mehr Stunden arbeiten wollen als die anderen Angestellten. So sah das Leben von Tim in het Panhuis vor fünf oder sechs Jahren aus. Um sich abzulenken, fing er an, Kokain zu nehmen und viel Alkohol zu trinken. „Ich war in einem Kreis des Roermonder Gastgewerbes. Es schien ganz normal zu sein, es zu tun, man fühlte sich sogar fast verpflichtet. Ich konnte nicht aufhören, und es gab auch niemanden, der mir ein gutes Beispiel gab. So war ich eineinhalb Jahre lang süchtig“, blickt der heute 27-jährige Tim in het Panhuis aus Roermond zurück.

Dank einer Beziehung konnte er seine Drogenabhängigkeit überwinden. Doch sein Hang zum Extremen ist geblieben. „Ich habe schon immer gerne extreme Dinge gemacht. Sobald ich etwas beherrsche, bin ich bereit, etwas Neues zu tun. Ich will immer eine neue Herausforderung annehmen, mich selbst auf die Probe stellen. Ich arbeite immer noch im Gastgewerbe am Zapfhahn, aber ich suche die Herausforderung bei großen Veranstaltungen und Festivals. Ich bin immer auf der Suche nach etwas, das die Leere füllt, etwas, in dem ich mich verlieren kann.“

Vor einem Jahr war er mit seiner Mutter in den Schweizer Bergen. Es gäbe keine bessere Umgebung als das Hochgebirge, um sich selbst zu testen und sich neue, radikale Ziele zu setzen. Ohne sich einer Gruppe von Alpinisten anzuschließen oder in die reiche Geschichte des Bergsteigens einzutauchen, setzte sich In het Panhuis ein neues Ziel: die Bezwingung des Mount Everest.

Mit täglichen kalten Duschen und sechsmal wöchentlichem Gang ins Fitnessstudio verlässt er ganz bewusst seine Komfortzone. Aber das ist etwas anderes, als sein Leben auf dem höchsten Gipfel der Welt aufs Spiel zu setzen. Plötzlich muss er sich mit dem Leben und dem Tod auseinandersetzen. „Ja, aber ich empfinde das nicht als negativ. Ich kenne die Risiken. Wenn man auf 8000 Metern Höhe fällt, bleibt man dort, das verstehe ich. Aber ich will mich davon nicht abbringen lassen.“

Der Weg zu seinem endgültigen Ziel besteht aus vielen großen und kleinen Schritten. Um mit Letzterem zu beginnen: Wie und wo soll er seine neuen Bergschuhe einlaufen? „Mein Vater sagte scherzhaft: Geh zu Snowworld in Landgraaf und laufe die Pisten rauf und runter“, erzählt er. Das hat er ernst gemeint. Es ist nur eine logische Fortsetzung der 85 Mal, die er hintereinander auf den Vaalserberg gelaufen ist, insgesamt so hoch wie der Kilimandscharo.

Wie oft er den Hang auf dem Wilhelminaberg erklommen hat, weiß er nicht genau. Jede Besteigung beträgt 65 Meter, mit 137 Mal hat er über 8848 Meter oder die Höhe des Mount Everest zurückgelegt. Deshalb wird er am Montagmorgen, wenn die Skihalle öffnet, damit beginnen, hoch und runter zu laufen. Wenn Snowworld um 22 Uhr schließt, wird er die ganze Nacht draußen auf der Treppe weitermachen, mit Stirnlampe und Nahrungsgels in der Hand. Am Dienstagmorgen geht es weiter.

„Ich weiß, dass ich das schaffen kann. Ich gebe immer ein bisschen mehr, wo andere aufhören. Und wenn ich das schaffe, kann ich auch mehr tun. Der nächste Schritt ist die Besteigung des Lobuche (6119 Meter) in der Everest-Region. Dafür steige ich nächsten Donnerstag in ein Flugzeug nach Nepal. Und im Herbst möchte ich den Manaslu (8163 Meter) besteigen, denn bevor man den Everest besteigt, muss man erst einen anderen Achttausender gemacht haben, sagt man.“

Sagen die Experten. In het Panhuis hat keinen Trainer oder Führer; er macht es, wie er es für richtig hält und holt sich Informationen aus dem Internet. In Nepal schließt er sich einer Expedition mit Sherpas an. „Die Leute um mich herum haben Angst, dass ich es unterbewerte. Aber ich teile es in kleine Schritte ein. Keiner sieht diesen Prozess. Ich sage auch nicht, dass der Everest mein Ziel ist. Man muss sagen: so hoch wie möglich und lebend zurückkommen.“