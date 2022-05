Ermittlungserfolg : Flucht eines verurteilten Kindervergewaltigers endet in Heerlen

Flucht eines verurteilten Kindervergewaltigers endet in Heerlen

Die niederländische Polizei nahm den gesuchten Tatverdächtigen in Heerlen fest (Symbolbild). Foto: dpa

Heerlen Die niederländische Polizei hat in Heerlen einen 54-jährigen Belgier verhaftet, der am Freitag wegen Vergewaltigung eines Kindes und Besitzes von Kinderpornographie verurteilt wurde. Der Mann war zuvor aus Belgien geflohen.

Den Ermittlungserfolg bestätigte der belgische Justizminister Vincent van Quickenborne am Mittwoch auf Twitter. Demnach stand der 54-jährige Rony van W. zuvor auf der Liste der meistgesuchten flüchtigen Verbrecher des Landes. Eine Spezialeinheit der Bundespolizei führte eine grenzüberschreitende Fahndung durch.

Van W. wurde am Freitag in Belgien zu einer Freiheitsstrafe von sechs Jahren verurteilt und soll anschließend weitere zehn Jahre unter polizeiliche Aufsicht gestellt werden. Das Gericht sah es als erwiesen an, dass der wegen einschlägiger Delikte Vorbestrafte eine Minderjährige vergewaltigte, den Straftatbestand der sexuellen Ausbeutung erfüllte und Kinderpornographie besaß.