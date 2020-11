Fragen bleiben offen : Nach 22 Jahren endlich ein Urteil im Fall Nicky

Joep Pattijn von der Polizei in Limburg spricht vor dem Bild des elfjährigen Nicky Verstappen über den geplanten Massen-DNA Test, der später zur Ergreifung des mutmaßlichen Mörders führte. Der 11-jährige niederländische Junge war vor 22 Jahren in der Brunssummerheide tot gefunden worden. Das Urteil wird am Freitag (20.11.2020) verkündet. Foto: dpa/Ralf Roeger