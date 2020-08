Bann gegen Blackface : Facebook schürt Kulturkampf um „Zwarte Piet“

Interaktiv Menlo Park/Amsterdam Mitten im tropischen Hochsommer streiten die Niederländer über einen Brauch aus der Vorweihnachtszeit: Der Nikolaus und seine schwarz angemalten Helfer. Bei Facebook kocht die Wut über „Zwarte Piet“.

Noch mehr als 100 Tage sind es bis zum Nikolausfest, doch schon jetzt wütet in den Niederlanden der Kulturkampf um die schwarz geschminkten Nikolaushelfer - die „Zwarten Pieten“. Für die einen sind sie nur lustige Kinderfreunde, die am 5. Dezember die Geschenke bringen. Für andere sind sie der Inbegriff von Rassismus. Der heftige Streit ist am Mittwoch von Facebook neu angefacht worden. Das Unternehmen geht gegen Rassismus und auch Antisemitismus vor und will nun „Blackface“-Abbildungen auf Facebook und Instagram verbieten - wie eben die vom niederländischen „Schwarzen Peter“.