Nach Tod einer 17-Jährigen : Sittarder „Eismann“ Wim Hof auf 67 Millionen US-Dollar verklagt

Sittard Der niederländische Extremsportler Wim Hof, auch bekannt als „The Iceman“, ist von einem kalifornischen Anwalt verklagt worden. Die Tochter des Anwalts soll die Wim Hof Atemmethode im Pool angewandt haben und daraufhin ertrunken sein.

Laut Anklageschrift habe sich die Tochter am Telefon mit Tammy Metzger gestritten. Um sich zu beruhigen, sei sie daraufhin in den Pool gestiegen und habe die Wim-Hof-Methode praktiziert. Diese habe zu einem Sauerstoffmangel geführt, weswegen die 17-Jährige ohnmächtig geworden und im Pool ertrunken sei, heißt es weiter.

Wim Hofs Sohn und CEO von Innerfire äußerte gegenüber dem US-Magazine Outside: „Wir waren schockiert von der Nachricht, dass ein solch junges Mädchen ertrunken ist und von den Anschuldigungen, die für uns keinen Sinn ergeben.“ Die Atemmethode ist in der Vergangenheit bereits mit Todesfällen im Wasser in Verbindung gebracht worden. Innerfire erinnert daran, die Atemübungen nicht im Wasser zu praktizieren.

Der Extremsportler Wim Hof ist durch seine 26 Weltrekorde bekannt. Unter anderem bestieg er innerhalb von zwei Tagen den Kilimandscharo, während er nur Shorts und Schuhe trug, lief einen 5-stündigen und 25-minütigen Marathon in der Antarktis in Shorts und Sandalen und lief einen Marathon in der Wüste ohne zu trinken. Diese Rekorde verschafften ihm etliche Auftritte in Talkshows sowie eine eigene Fernsehsendung mit der BBC, die seit 2022 läuft.