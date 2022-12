Täter war der Familie wohl bekannt : Erste Hintergründe zu tödlichen Schüssen auf Brunssumer Familie

Die Polizei sperrte am Mittwoch die Gegend rund um das Haus, in dem sich die Schüsse ereigneten, ab. Foto: De Limburger

Brunssum Nach den Schüssen in einem Haus hinter der niederländischen Grenze, die zum Tod einer 14-Jährige führten und weitere Familienmitglieder verletzten, veröffentlicht die Polizei erste Details. Der Täter war der Familie offenbar bekannt.

Die niederländische Polizei hat am Donnerstagmittag weitere Details zu den tödlichen Schüssen in einer Brunssumer Wohnung am Dienstag bekanntgegeben. Die 14-jährige Tochter der Familie, die in dem Haus in der Koolhofstraat lebte, starb infolge ihrer erlittenen Schussverletzungen. Ihre 38-jährige Mutter wurde ebenfalls verletzt. Sie konnte jedoch mittlerweile aus dem Krankenhaus entlassen werden. Der 40-jährige Stiefvater liegt weiterhin mit schweren Verletzungen im Krankenhaus, berichtet die niederländische Zeitung „De Limburger“ mit Verweis auf Polizeiquellen.