Ermittlungen : DNA-Spuren und mangelndes Alibi im Mordfall Gino (9)

Ermittlungen in und um das Haus von Donny M. in Geleen. Foto: ANP

Sittard Das Alibi von Youri F. (21) aus Sittard für den Abend des 1. Juni 2022, an dem der neunjährige Gino van der Straeten entführt und getötet wurde, ist ins Wanken geraten. Unter anderem aus diesem Grund ist er als zweiter Verdächtiger in diesem Fall ins Spiel gekommen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Bas Dingemanse

Dies berichten Quellen im Gespräch mit De Limburger. Donny M. (23) hat gestanden, das junge Opfer entführt, missbraucht und getötet zu haben. Es gibt keine Hinweise darauf, dass er dabei Hilfe hatte. Anders verhält es sich mit einem anderen Teil des Verdachts: der Beseitigung der Leiche des kleinen Jungen. Gino wurde einige hundert Meter von Donny M.s Wohnung in Geleen entfernt gefunden, eingewickelt in Müllsäcke. Die Justiz vermutet, dass der Hauptverdächtige beim Abtransport des Opfers Hilfe hatte.

Die Justiz vermutet, dass Youri F. diese Hilfe angeboten hat. Der Mann aus Sittard ist seit Jahren gut mit Donny M. befreundet und wurde in dieser Angelegenheit bereits mehrfach von der Polizei vernommen. Er wurde auch nach einem Alibi für den Abend im Juni gefragt. Er gab an, dass er in einem Fußballverein war. Mindestens eine weitere Person hat dies bestätigt. Damit schien er für lange Zeit ein schlüssiges Alibi zu haben. Das änderte sich im Mai. Die Person, die seine Geschichte zunächst unterstrich, gibt jetzt zu, gelogen zu haben. Youri F.s Alibi gerät ins Wanken.

Das allein reicht jedoch nicht für eine Verhaftung. Im Juni sind weitere Ermittlungen in der Wohnung des Hauptverdächtigen Donny durchgeführt worden. Unter anderem wurden Fingerabdrücke aufgenommen. Außerdem wurden die Müllsäcke, in denen Gino verpackt war, auf DNA untersucht. Auf diesen Säcken wurde brauchbares Spurenmaterial gefunden. Vier Spuren gehören weder zu Donny M. noch zu Gino. Sie gehören auch nicht zu der Freundin des Hauptverdächtigen, deren DNA gefunden wurde. Laut Staatsanwaltschaft handelt es sich nicht um Täterspuren. Die unbekannte DNA – oder zumindest ein Teil davon – wird von der Justizbehörde mit Youri F. in Verbindung gebracht.

Ermittlungen in und um das Haus von Donny M. in Geleen. Foto: ANP

Die Untersuchung der Müllsäcke wurde im Mai dieses Jahres angekündigt, aber die Staatsanwaltschaft warnte sofort, dass das Spurenmaterial nicht unbedingt auf einen zweiten Täter oder jemanden, der beim Verpacken oder Transportieren der Leiche geholfen hat, schließen lässt. Wichtig ist es, herauszufinden, wann welcher Müllsack von der Rolle kam. Wenn zum Beispiel DNA an Stellen zu finden ist, die auch ein Kunde im Supermarkt berühren könnte, sagt das nichts über eine mögliche Beteiligung aus.

Dennoch führte die Kombination aus dem wackeligen Alibi und den Spuren zur Verhaftung von Youri F. am 22. Juni. Schon bald wird klar, dass die gesammelten Beweise nicht ausreichen, um ihn länger in Untersuchungshaft zu halten. In der Tat bestehen innerhalb der Ermittlungen Zweifel. Es scheint eine Feindseligkeit zwischen dem zwanzigjährigen Sittarder und dem Zeugen zu geben, was sein Alibi in Frage stellt. Das relativiert die Einstellung seiner Aussage. Darüber hinaus hat Youri F. eine Aussage über das Vorhandensein seiner DNA auf den Müllsäcken gemacht. Er wurde am 27. Juni freigelassen, bleibt aber weiterhin verdächtig.

Seine Anwältin Shauni Lousberg hatte zuvor gegenüber De Limburger erklärt, ihr Mandant habe bei allem kooperiert und sei schockiert über seine Verhaftung. Youri F. streitet jede Beteiligung ab. Lousberg wollte nicht auf Fragen zum Alibi und zu den Spuren ihres Mandanten antworten. Ob der Mann aus Sittard an jenem Freitagabend in oder in der Nähe der Wohnung von Donny M. war, wollte sie ebenfalls nicht verraten..

Gerichtszeichnung: Donny M. während der letzten Anhörung vor dem Gericht in Maastricht am 10. Mai 2023. Foto: Petra Urban

So oder so, der Verdacht bringt Youri F. in eine missliche Lage. Schon bevor er als Verdächtiger genannt wurde, wurde sein Name in verschiedenen sozialen Medien häufig erwähnt. Sogar vor seiner Haustür haben Menschen um Wiedergutmachung gebeten. Nach seiner Verhaftung erlaubte die Justiz – wenn auch nach einigem Drängen – seine Social-Media-Profile offline zu nehmen. Außerdem wurden Maßnahmen ergriffen, um seine Sicherheit zu gewährleisten. Richter und Anwalt Lousberg wollte nicht genau sagen, um welche Art von Maßnahmen es sich dabei handelte.

Phil Boonen und Floor Oehlen, die Anwälte von Ginos nächsten Angehörigen, wurden um eine Stellungnahme zu dieser Geschichte gebeten. Sie teilten mit, dass ihnen keine Entwicklungen im Zusammenhang mit den Ermittlungen bekannt sind.