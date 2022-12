Wundervogel : Einzigartiger Doppelfund im Maastrichter Kalkstein

Asteriornis maastrichtensis (links) und Janavis finalidens (rechts). Foto: Naturhistorisches Museum Maastricht/Roc Olivé

Maastricht/Cambridge In Kalksteinbrocken wurden in Maastricht erstaunliche Entdeckungen gemacht. Was hat es mit den Vorfahren der heutigen Vogelwelt auf sich?

Die vier Kalksteinbrocken sahen eher unscheinbar aus, als sie im Jahr 2000 in einer Kalksteingrube des Sint Pietersbergs in Maastricht von einem Hobbyforscher entdeckt wurden. Niemand konnte ahnen, dass sie Jahre später die geologische Fachwelt elektrisieren und für Weltnachrichten sorgen sollten. Nach dem volkstümlich so getauften „Wundervogel“, dem Urahn aller heutigen Hühner und Gänse, der vor gut zwei Jahren für Schlagzeilen sorgte, ist nun bei intensiven wissenschaftlichen Untersuchungen ein älterer, ausgestorbener Verwandter identifiziert worden, eine Art fliegender Minisaurier mit vielen Zähnen im langen Schnabel.

Erkennbar war für den Finder vor gut 20 Jahren, dass die Steine etwas Vogelähnliches in sich trugen, doch die damaligen Untersuchungen brachten keine große Aufhellung. Die technischen Möglichkeiten der Durchleuchtung waren noch bescheiden, die Fundstücke wanderten deshalb für fast zwei Jahrzehnte ins Depot des Naturhistorischen Museums Maastricht. Bis die Brocken, aus denen Teile eines kleinen Beinknochens herausragten, im Jahr 2020 mittels hochauflösender Computertomografie von Wissenschaftlern der Universität Cambridge untersucht wurden und ihr sensationelles Innere freigaben: Im Inneren war der fast vollständig erhaltene Schädel eines kleinen Vogels eingeschlossen, dazu einige Fragmente seines Skeletts.

Die Entdeckung warf nach Angaben des Maastrichter Paläontologen John Jagt ein neues Licht auf die Entwicklung der Vögel, wie wir sie heute kennen: „Wir wissen nun, dass es schon vor dem großen Knall moderne Vögel gab.“ Der große Knall meint das Massensterben am Ende der Kreidezeit vor rund 66 Millionen Jahren, dem auch die Dinosaurier zum Opfer fielen. Diese Periode der Erdgeschichte ist nach der Stadt Maastricht benannt und steht für die jüngste Stufe der Oberkreidezeit (vor etwa 72 bis etwa 66 Millionen Jahren). Das Maastrichtium fiel mit einem starken Meeresrückzug zusammen, so dass der Lebensraum vieler Bewohner des damaligen Flachwassers verschwand. Sie starben aus.

Das gilt auch für das Schicksal des Vogels, der sich in dem 66,9 Millionen Jahre alte Fossil des zweiten Vogels verbirgt, das ebenfalls im Jahr 2000 dem Naturhistorischen Museum Maastricht geschenkt wurde. Durch die Forschergruppe von Dr. Daniel Field von der Universität Cambridge wurde nämlich ein einzelner Knochen, das Flügelbein, als neue Gattung und Art (Janavis finalidens) erkannt und eingestuft. Dabei handelt es sich um das weltweit jüngste bekannte Exemplar eines zahntragenden Vogels. Beide Funde aus denselben Kalksteinschichten beweisen, dass vor etwa 67 Millionen Jahren zahntragende Vögel zusammen mit sehr frühen „modernen“ Vögeln, genannt Asteriornis maastrichtenis, vorkamen – ein derartiger Doppelfund ist nach Mitteilung des Maastrichter Museums einzigartig in der Welt.

Während der „Wundervogel“ ein schönes, wachtelähnliches Tier war, das als Vorläufer unserer heutigen Hühner und Enten angesehen werden kann, ist Janavis finalidens ein größeres, raueres Exemplar, das tatsächlich ausgestorben ist und keine Nachkommen hat. Beide Exemplare hätten etwa eine Million Jahre vor dem großen Massensterben gelebt. Wissenschaftler John Jagt gegenüber der Zeitung De Limburger: „Der erste ist ein moderner und der zweite ein primitiver. Er ist der jüngste prähistorische Vogel mit Zähnen." Die Evolution der Vögel sei eines der großen Rätsel der Naturwissenschaften, da die Zahl der gefundenen Fossilien sehr gering sei. „Man sieht, wie die Evolution funktioniert, und das ist fantastisch.“

Die Kalksteine von Sint-Pietersberg in Maastricht und der näheren Umgebung sind reich an Fossilien. Häufig handelt es sich um kleine Schnecken und Muscheln, Seeigel, Krebse, Korallen, Tintenfische sowie Hai- und Fischzähne, aber auch Skelettteile von Maas-Echsen (Mosasauriern) und Meeresschildkröten sind bekannt. Alle sind Überreste von Tieren, die vor 68 bis 66 Millionen Jahren in einem flachen und warmen Meer lebten. Fossilien von Landtieren sind in diesen Meeresablagerungen äußerst selten, da der Weg vom Land über den Fluss ins Meer lang war. Bisher gibt es nur eine Handvoll loser Knochen und Zähne von pflanzen- und fleischfressenden Dinosauriern und einen einzigen Zahn eines Säugetiers.