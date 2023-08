Mordfall : Ginos Schwester wegen Einbruchs in die Wohnung des Mordverdächtigen Donny M. angeklagt

Ermittlungen in und um das Haus von Donny M. in der Dommelstraat in Geleen. Foto: ANP

Sittard-Geleen Die Justiz verfolgt die älteste Schwester von Gino van der Straeten (9) wegen Einbruchs in die Wohnung von Donny M. (23), der gestanden hat, ihren kleinen Bruder getötet zu haben. Ein Freund dieser Schwester wird ebenfalls angeklagt.

Am 18. Juni 2022 wurde in die Wohnung des Mordverdächtigen in der Dommelstraat in Geleen eingebrochen. Im August desselben Jahres nahm die Polizei drei Frauen wegen des Verdachts des Einbruchs, des Hausfriedensbruchs und der Störung eines Tatorts fest. Dieser Verdacht wurde damals von der Polizei bestätigt und besteht nach Angaben mehrerer Quellen immer noch.