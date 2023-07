Tod von Xavier Durlinger in Sittard : Ein verräterisches Smartphone und blutige Spuren

Im Mai 2022 wurde eine stille Andacht für Xavier Durlinger organisiert (Archivbild). Foto: Ermindo Armino

Sittard Die Ermittler haben Blut des ermordeten Xavier Durlinger (19) in und an einem Rucksack des Verdächtigen Merlijn C. (23) aus Sittard gefunden. Sein Smartphone liefert weitere Hinweise auf seine Schuld.

Von Bas Dingemanse

Wie aus Informationen hervorgeht, die der niederländischen Tageszeitung „De Limburger“ vorliegen, verdächtigt die Justiz Merlijn C. des qualifizierten Totschlags. Dabei handelt es sich um eine spezielle Variante des Totschlags, bei der jemand einem anderen Menschen das Leben nimmt, um eine Straftat zu vertuschen oder zu erleichtern. In diesem speziellen Fall vermutet die Justiz, dass Xavier Durlinger getötet wurde, um ihn auszurauben. Die Justiz kann die Anklage jedoch noch anpassen.

Merlijn C. und Durlinger arbeiteten nach Erkenntnissen der Ermittler für denselben Drogendealer. Auf diesem Wege sollen sich die beiden kennengelernt haben. Am 11. Mai 2022 wurde Durlinger als vermisst gemeldet. Acht Tage später wurde seine Leiche auf dem Kollenberg in Sittard gefunden. Polizei und Justizbehörden gehen davon aus, dass der 19-Jährige bereits am ersten Tag seines Verschwindens getötet wurde. Das Telefon von Merlijn C. nahm um den Todeszeitpunkt herum Kontakt mit einem Sendemast in der Nähe des Tatorts auf. Darüber hinaus strahlte sein Telefon Masten an Orten an, an denen Gegenstände des Opfers gefunden wurden.

Die Ermittler führten mehrere Durchsuchungen durch, unter anderem bei einem engen Verwandten von Merlijn C. in der Saffierstraat in Sittard und bei einem Freund des Verdächtigen in Susteren. Bei dieser Durchsuchung wurde ein Rucksack mit Blutspuren des Opfers entdeckt. Die Spuren befinden sich sowohl auf als auch in dem Rucksack. Zeugen sagten außerdem, sie hätten den Verdächtigen auf den von der Polizei veröffentlichten Kameraaufnahmen erkannt. Vor allem seine Jacke würde auffallen. Diese Bilder wurden in der Nähe des Tatorts am Tatabend aufgenommen.

Merlijn C. wurde mehrmals verhört und änderte zum Erstaunen der Ermittler mehrere seiner anfänglichen Aussagen. Bei seinen ersten Aussagen hat er nach eigenen Angaben keine Vorstrafen, als er bei weiteren Vernehmungen wiederkommt, hat er plötzlich eine Strafakte. „Die Justiz mag das als widersprüchliche Aussagen erklären, aber mit der Zeit sind bei meinem Mandanten einfach die Erinnerungen zurückgekommen“, sagt Anwältin Misja Geeratz. Auch für das Blut an und in der Tasche hat der Verdächtige eine Erklärung: „Vielleicht kommt das am Mittwoch zur Sprache“, sagt Geeratz dazu. Er betont, dass Merlijn C. bestreitet, etwas mit dem Tod von Durlinger zu tun zu haben.