Bushof soll zum Highlight werden : Ein grünes Dach im Herzen von Vaals?

Der Busbahnhof und der Üllemarkt sollen mit grünen Vordächern versehen werden. Foto: Gemeinde Vaals

Vaals Das Herz von Vaals liegt im Verborgenen, denken Bürgermeister und Ratsherren. Der Künstler Michel Huisman, Designer des Maankwartiers in Heerlen, wurde Anfang 2022 beauftragt, dem Dorf wieder ein lebendiges Herz zu geben. In imaginärer Absprache mit dem visionären Wohltäter von Vaals, Johann von Clermont, hat er eine spektakuläre Neugestaltung des Zentrums entworfen.

Wo ist das pulsierende, frei gestaltete Gefühlszentrum geblieben, das Johann Arnold von Clermont vor drei Jahrhunderten in dem Bauerndorf angelegt hat? Der Aachener Textilfabrikant, Visionär, bekennender Aristokrat, mit dem Motto „Ich will beneidet werden“, hat Geschichte geschrieben. Er pflanzte in Vaals Tausende von Bäumen, ließ prächtige Monumentalbauten errichten, gestrichen in ein gefälliges Gelb, und machte Vaals zu einem der wohlhabendsten Orte Limburgs.

Bevor Michel Huisman seine Gedanken für die Neugestaltung des Vaalser Zentrums in die Tat umsetzte, wollte er wissen, wie von Clermont 228 Jahre nach seinem Tod über das Vaals von heute denken würde. Der gebürtige Heerlener rief den visionären Aachener in einer Twilight Zone aus seinem Mausoleum auf dem Landgut Vaalsbroek.

„Entdeckungsreise“ von Johann von Clermont im heutigen Vaals

Und so geht von Clermont im Sommer 2022 auf Entdeckungsreise, schreibt De Limburger. In seinem Tesla nähert er sich, von Aachen kommend, der Gemeindegrenze von Vaals. Auf der rechten Seite befindet sich ein schlecht gepflegter Parkplatz. Hier stand die Schranke, an der Grenzbeamte schlendernde Passanten auf ihre Papiere kontrollierten. Jetzt steht dort ein Pfosten mit einem Schild. Von Clermont setzt sein Monokel etwas fester auf die Nase und liest laut vor: WELCOME. Nicht auf Deutsch. Nicht auf Niederländisch.



Johann rast weiter und fährt nach Vaals hinein. Auf der linken Seite haben sie einen Schuhkarton aus Beton gebaut, in dem ein Discounter untergebracht ist. Auf der rechten Seite sind Imbissbuden und kleine Läden, die sich auf Waren konzentrieren, die in Deutschland teurer sind als hier, wie zum Beispiel Kaffee.

Von Clermont kratzt sich an seiner weißen Perücke. Wo zum Teufel sind all seine schönen Bäume geblieben? Drei Viertel der Allee, die er begrünt hatte, sind verschwunden. Die Bäume sind dem Asphalt gewichen, um die Fahrbahn der Maastrichter Avenue zu verbreitern. Die Pferdekutschen sind einer langen Prozession von Fahrzeugen gewichen, die dicht an dicht fahren und giftige Gase ausstoßen. Das Vaals von heute wird vom Auto beherrscht.

Von Clermont möchte so schnell wie möglich ins Zentrum kommen. Vielleicht gibt es dort ein bisschen mehr zu tun. Es gibt dort einen Kreisverkehr, der Willem Alexanderplein heißt. Auf der rechten Seite ist ein sandfarbener Wohnblock entstanden. Unten befindet sich der Supermarkt Albert Heijn. Daneben ist ein Betonplatz, auf dem drei kleine Bäume stehen und auf dem nichts passiert. An diesen Platz grenzen das Grand Café Zera und die Veranstaltungsräume des Obelisken. Dahinter sollte eine Grünanlage sein, der so genannte Stadtpark, aber der ist vom Willem Alexander Platz aus nicht zu sehen.

Von Clermont fährt, schon etwas muffig, auf die andere Seite des Kreisverkehrs, zum Juliana Platz. Ha, endlich! Hier glänzen sein eigenes Von-Clermont-Haus und andere architektonische Perlen. Leider darf er von dieser Seite aus nicht hineinfahren. Von Clermont kann noch sehen, dass der Blick auf seine Schöpfungen von modernen, sandfarbenen Wohnungen verdeckt wird, die auf einen großen, kahlen Platz blicken, auf dem man nichts anderes tun kann, als die Wasserstrahlen zu bewundern, die dicht an dicht hochspritzen.



Das Herz von Vaals ist versteinert, verhärtet und verschmutzt, mit wenig Sicherheit. Von Clermont fährt das letzte Stück der Maastrichterlaan hinauf. Am letzten Kreisverkehr in Vaals biegt er links ab und fährt ohne zu zögern weiter nach Vaalsbroek. Johann von Clermont verkriecht sich wieder in seinem Mausoleum.

Fazit

Huisman schließt sich von Clermonts Schlussfolgerungen an. „Es gibt keine Gesamtvision. Wir sehen in Vaals fünf Arten von Architektur, die in keiner Weise miteinander zu tun haben. Es sieht aus wie ein Familientreffen von Menschen, die einander völlig entfremdet sind und sich nichts mehr zu sagen haben.“

Huisman hörte sich Von Clermonts Philosophie aufmerksam an. Arbeit ist Handel. Handel ist Einkommen. Einkommen ist Wohlstand. Wohlstand ist Bauen. Bauen heißt wachsen und verschönern. Wachsen und verschönern heißt Stadtleben. Stadtleben ist Unterhaltung. Und das wiederum bedeutet Einkommen.

In seiner Stadtsrevision Vaals macht der Künstler aus Heerlen konkrete und kreative Vorschläge. Auf der Maastrichterlaan sollen ab dem Grenzübergang Dutzende von Bäumen gepflanzt werden. Das neue Herzstück wird auf dem Willem Alexander Platz sein. Der Busbahnhof erhält eine hohe, begrünte Überdachung, genau wie der Busbahnhof im Heerlener Maankwartier.

Der Willem-Alexander Platz in der Vision von Michel Huisman. Foto: Gemeinde Vaals

Der jetzt kahle Platz neben dem Albert Heijn Supermarkt wird den Üllemarkt beherbergen, mit der gleichen grünen Überdachung. „Dienstags wird der Markt hier stattfinden“, sagt Huisman. „Dann hat Vaals schon etwas von einer richtigen Stadt, mit einem Kern. Aber warum nicht jeden Tag einen Markt veranstalten?“ Themen genug, denkt er: regionale Produkte, Antiquitätenmarkt, alte Kleidung, Kunstmarkt, Stoffmarkt, Sammlermarkt, Fahrradmarkt, Bücher und Drucke, Tiermarkt, Pflanzenmarkt, Weinmarkt.



In Huismans Vision wird der Stadtpark über eine Zufahrtsstraße vom Kreisverkehr aus erschlossen: Das alte Gebäude des Fremdenverkehrsamtes wird abgerissen, und der Verkehr kann dann zum Park durchfahren. Autos können in einem Parkhaus abgestellt werden, das unter dem Platz neben dem Albert Heijn angelegt wird. Auf der Rückseite des Obelisken wird die hohe Mauer zur Domäne der Mitglieder des Bergsteigerclubs, deren Taten von einer Terrasse aus bewundert werden können.

Julianaplatz

Am Julianaplatz wird eine Baumhecke entstehen. Gemeinsam mit der Wohnungsbaugesellschaft wird die Möglichkeit geprüft, den Bewohnern größere Balkone aus Holz zur Verfügung zu stellen. Darunter könnten Sitzgelegenheiten angebracht werden.

Am Julianaplatz wird eine Baumhecke gepflanzt. Foto: Gemeinde Vaals

Der Platz wird einen Hügel und einen Hang mit Bäumen haben. Verschnörkelte, antike Laternenpfähle sollen aufgestellt werden. Und wenn abends auch noch Live-Musik gespielt wird, dann wird das schon schön sein, vermutet Huisman. Auf dem Platz würde er am liebsten acht verschiedene Restaurants sehen. Mit acht verschiedenen Tagesangeboten. Dann kann man es billig halten und die Studenten aus Aachen kommen endlich ins Zentrum von Vaals, statt nach Aachen zu fahren.



Das sind die Highlights von Huismans Plan. Für diejenigen, die wollen, ist nichts unmöglich, zitiert Huisman noch einmal Johann von Clermont. „Ich möchte dieses Gebiet in eine Vision von in 20 Jahren oder so einbeziehen. Nur so kann man etwas mit so einem Stadtzentrum machen. Denken Sie nicht daran, was unmöglicht ist, sondern daran, wie es möglich gemacht werden kann.“