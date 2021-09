Sechs Monate nach der Wahl : Durchbruch bei Koalitionsgesprächen in Niederlanden

Durchbruch bei Koalitionsgesprächen in Niederlanden

Den Haag 190 Tage dauern die Sondierungsgespräche in den Niederlanden bereits an. Um Neuwahlen zu verhindern, wollen die bisherigen Koalitionspartner nun aber doch über eine gemeinsame Regierung verhandeln.

Mehr als sechs Monate nach der Parlamentswahl in den Niederlanden gibt es einen Durchbruch bei der Bildung einer Koalition. Die vier bisherigen Koalitionspartner erklärten sich am Donnerstag bereit, über eine neue Regierung zu verhandeln.

„Neuwahlen würden die Politik noch länger lähmen“, sagte die linksliberale Fraktionsvorsitzende Sigrid Kaag am Donnerstag in Den Haag. In den vergangenen Monaten waren Gespräche mit anderen Parteien sowie auch die Bildung einer Minderheitsregierung gescheitert, es drohte eine Neuwahl.