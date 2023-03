Erfolgskonzept : Dritter Studentenkomplex in Vaals wird nicht gebaut

Vaals/Aachen Das belgische Unternehmen Xior wird doch keinen weiteren Studentenkomplex mit rund 400 Plätzen in Vaals bauen. Warum?

Schon seit Generationen suchen (und finden) junge Menschen, die ihr Studium an der RWTH Aachen aufnehmen, eine Bude in Vaals. Angesichts von allgemeiner Wohnungsknappheit beschloss das Antwerpener Unternehmen 2015, eine Dependance im Süden der Niederlande zu errichten. In zwei glänzend weißen Gebäudeblocks nahe dem Senserbach befinden sich 460 lichtdurchflutete Studios, jedes 22 Quadratmeter groß, inklusive Hochbett, Schreibtisch und Küchenzeile sowie gemeinsamer Bibliothek und Spielezimmer. Da für EU-Bürger ein Mietzuschuss von mehr als 200 Euro beantragt werden kann, sofern sie sich in Vaals anmelden, sind die Kosten (etwa 400 Euro im Monat) überschaubar und die Wohnungen durchaus begehrt. Katzensprung 1 und 2 heißen die Gebäude deshalb, weil viele Einrichtungen und Institute der Aachener Eliteuni nur wenige Kilometer entfernt sind.