Fast 40% weniger Landwirte : Drastischer Rückgang der Landwirtschaftsbranche in Limburg

Der Rückgang der Landwirtschaftsbranche wird sich negativ auf den Arbeitsmarkt und die Wirtschaft auswirken. Foto: Stefan Koopmans

Roermond/Maastricht Limburg ist besorgt über den erwarteten Rückgang des Agrarsektors in der Provinz. So wird die Zahl der Landwirte in Limburg bis zum Jahr 2035 um fast 40 Prozent zurückgehen, 5 bis 25 Prozent der Arbeitsplätze werden voraussichtlich verloren gehen und der Beitrag zur Limburger Wirtschaft wird um mehrere hundert Millionen Euro sinken.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Jan Hensels

Die zu erwartende Schieflage der Limburger Agrar- und Ernährungswirtschaft geht aus einer von der Provinz in Auftrag gegebenen Analyse der Firma Buck Consultants International hervor. Das Werk soll unter anderem als Grundlage dienen, um der Landwirtschaft vor dem Hintergrund der tiefgreifenden Veränderungen im ländlichen Raum Perspektiven zu bieten, wie "De Limburger" schreibt.

Arbeitsmarkt

Die Provinz betont, dass es sich bei der Analyse um einen Indikator handelt, räumt aber ein, dass das Ergebnis Anlass zur Sorge gibt. Daher hält es die Provinz für notwendig, dafür zu sorgen, dass die Auswirkungen so gering wie möglich gehalten werden. „Eine rückläufige Wirtschaft hat negative Folgen für die Beschäftigung, die Investitionsbereitschaft und die Innovation. Es ist daher wichtig, diesen Rückgang zu minimieren und auszugleichen. Dazu fordern wir auch vom Land entsprechende Instrumente“, teilte eine Sprecherin des Landes mit.

Die Agentur untersuchte insbesondere, wie sich die zu erwartenden Anpassungen, die notwendig sind, um die Klima-, Wasser- und Naturziele zu erreichen, im Agrarsektor auswirken. Unter anderem muss sich die Wasserqualität deutlich verbessern und auch die weitere Reduzierung der Stickstoffemissionen erfordert drastische Schritte. Die sich daraus ergebenden Veränderungen werden sich auf den Agrarsektor auswirken.

In der Landwirtschaft arbeiten derzeit 35.000 Menschen in Limburg, eine Zahl, die sich auf 80.000 erhöht, wenn der Einzelhandel hinzukommt. Nach einer groben Schätzung der Agentur könnte der Verlust von Arbeitsplätzen letztendlich zwischen 5 und 25 Prozent betragen.

Hürden

Was die zu erwartenden Hürden betrifft, so scheint es innerhalb der landwirtschaftlichen Teilsektoren große Unterschiede zu geben. Viele Hürden gibt es vor allem in den Kategorien Obst und Mastschweine sowie in Freilandgemüsebetrieben und Baumschulen. Bei Legehennen, Topf- und Beetpflanzen, Gewächshausgemüsebetrieben und Milchviehbetrieben sind es noch mehr. Der Limburger Landwirtschafts- und Gartenbauverband (LLTB) warnte bereits im Jahr 2020, dass ein weiterer Rückgang der Zahl der Landwirte auch wirtschaftliche Folgen haben wird.