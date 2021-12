Koalition in Den Haag : Die Niederlande investieren ins Klima und bauen neue Kernkraftwerke

Koalition in Den Haag

Den Haag Nach den längsten Koalitionsverhandlungen der Landesgeschichte haben die vier bisherigen Regierungsparteien den Koalitionsvertrag mit den Plänen für die Zukunft präsentiert.

Die Parteien vereinbarten Milliardeninvestitionen in Klimaschutz, Wohnungsbau und Sozialpolitik. Der geschäftsführende Premier Mark Rutte sprach am Mittwoch in Den Haag von einem „schönen Ergebnis“. Die Koalition wolle „das Fundament legen für die Bewältigung großer Probleme“.