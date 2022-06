Prozess um Mord an de Vries : „Die Kugel ging quer durch seinen Kopf“

Prozess um Mord an de Vries

Der niederländische Kriminalreporter Peter R. de Vries kam vor fast einem Jahr in Amsterdam zu Tode (Archivbild). Foto: dpa/Peter Dejong

Amsterdam Mitten in Amsterdam wird der prominente Reporter Peter R. de Vries erschossen. Ein Jahr später stehen die beiden mutmaßlichen Täter vor Gericht. Die Tat wird rekonstruiert – auch mit belastenden Textnachrichten. Doch was sagen die beiden Angeklagten?

Knapp ein Jahr nach dem Mord an dem niederländischen Kriminalreporter Peter R. de Vries haben sich die Angehörigen mit ergreifenden Worten an die Angeklagten gewandt. Für die Hinterbliebenen des prominenten Reporters ist der erste Prozesstag am Dienstag quälend gewesen. Sie sprachen von Wut, ihrer Trauer und ihrem Schmerz. Doch die Angeklagten schwiegen.