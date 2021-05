Kostenpflichtiger Inhalt: Roermond und Venlo : Deutsche strömen wieder in die Niederlande

Die Parkzufahrt zum Designer Outlet musste am Wochenende erneut begrenzt werden. Foto: Jungmann

Roermond/Venlo Wie am vorigen Wochenende ist es auch an diesem zu großen Schlangen vor dem Designer Outlet in Roermond gekommen. Die Parkhäuser in Venlo waren zu 80 Prozent voll. In beiden Städten waren viele deutsche Autokennzeichen zu sehen.