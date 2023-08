Theater, Musik, Zirkus und mehr : Sie leitet jetzt das Festival Cultura Nova

Auf dem Platz hinter ihr wird’s mit Cultura Nova voll und bunt: Die neue künstlerische Leiterin Lieke Benders im Theater Heerlen. Foto: Ermindo Armino

Heerlen/Aachen Cultura Nova ist eines der größten und vielfältigsten Festivals der Region. Geleitet wird es nach mehr als 30 Jahren nun von einer Frau: Lieke Benders setzt auf Trost, Dialog und Spektakel.

Nicht knäckebrottrocken, sondern butterkuchensaftig. Nicht nur fürs Hirn, sondern fürs Herz und alle Sinne. Nicht deprimierend, sondern trostspendend. Ja, so muss Theater, so muss Kultur sein! Genau! Wo gibt’s Tickets für die nächste Vorstellung? Nach einem Gespräch mit Lieke Benders ist man voller Hoffnung für die Kultur, gut gelaunt und erfrischt. Auch wenn man sich an einem hitzetriefenden Sommertag mit der niederländischen Theaterfrau trifft. Offen, freundlich, zugewandt zeigt sich die 42-Jährige. Schwarzes Shirt, schwarzer Rock, dunkle Haare, dunkle Augen und kein Schweißperlchen zu sehen. Obwohl sie doch ziemlich im Stress sein muss.

Seit Oktober arbeitet Lieke Benders als neue künstlerische Leiterin des Limburger Sommerfestivals Cultura Nova. Der fette Veranstaltungsreigen ist eines der größten und vielfältigsten Festivals der Region. Und am Freitag, 25. August, geht’s los: Der internationale Mix aus Zirkus und Theater, Musik und Tanz, bildender Kunst und Film, Performance und Virtual-Reality-Oper lockt sicherlich auch wieder einige Kulturfans aus Deutschland über die Grenze. Das Festivalzentrum Heerlen liegt weniger als 30 Auto- oder Zugminuten von Aachen entfernt, und bei ganz vielen Veranstaltungen gilt: „Language no problem“. Bilder, Klänge und Gefühle erzählen mehr als Worte.

Austausch über Grenzen hinweg

Mit einer charmanten Mischung aus Deutsch, Niederländisch und Englisch erzählt die Neue auf einer schattigen Bank am Aachener Ungarnplatz von ihren Plänen für Cultura Nova. So viel Neues wird es mit ihr erst mal gar nicht geben. Denn das Konzept des Festivals findet sie sehr gut, und es ist zudem erfolgreich. So neu ist sie selbst bei Cultura Nova auch nicht. Mit ihrer Maas­trichter Theatergruppe Hoge Fronten hat die Regisseurin schon mehrfach beim Festival teilgenommen. Daher auch das Treffen am Aachener Ungarnplatz. Dorthin wie zum Heerlener Tempsplein führte im vergangenen Jahr ihre besondere Begegnungsreise „Smalltalk“. Per Kopfhörer erfuhr das Pu­blikum Geschichten von Anwohnern, unter anderem bearbeitet vom Aachener Schriftsteller Willi Achten. Worin unterscheiden sich die Menschen hier und dort voneinander? Welche Gemeinsamkeiten fallen auf? Schließlich trafen sich alle Teilnehmer an der Grenze zum Austausch bei deutschem Butterkuchen und niederländischem Boterkoek. „Ich war neugierig, meine Nachbarn kennenzulernen“, sagt Benders, die für das Theaterprojekt viele Bewohner interviewt, viele Stimmen gesammelt hat.

„Smalltalk“ bietet ein treffendes Bild für das gesamte Festival: Neben dem internationalen Austausch – diesmal kommen Gruppen aus Spanien und Schweden, Italien und Frankreich, aber auch aus weiteren Winkeln der Welt wie Kolumbien oder Indonesien – spielt auch die Verwurzelung mit der Region stets eine große Rolle. Außerdem wird Kultur bei Cultura Nova meist nicht im Sessel vorm Guckkasten „konsumiert“, sondern mittendrin oder unterwegs, an ganz verschiedenen Orten und gerne unter freiem Himmel.

Eine Farbexplosion und gefährliche Luftakrobatik erwarten die Zuschauer zur Eröffnung des Festivals Cultura Nova in Heerlen mit „Tawa“ der französischen Gruppe Gratte Ciel. Foto: Marlon Bonilla

Draußen auf dem Aachener Ungarnplatz erkennt der Mann vom asiatischen Imbiss Lieke Benders sofort wieder. Hinter der gläsernen Theke des Kiosks schlägt er die Hände zusammen und freut sich. Es entspinnt sich ein kleiner Dialog, ein herzlicher Smalltalk: Er fragt: „Wie geht’s? – Und was machst Du jetzt?“ Sie antwortet trocken: „Das ganze Festival.“ Er: „Oh, mein Gott!“ Beide lachen laut auf.

„Ja, das habe ich in diesem Jahr auch manchmal gedacht: oh, mein Gott!“, gibt sie zu und lacht wieder. Klar, sie freue sich riesig, dieses großartige Festival leiten zu dürfen. Aber es sind auch riesige Dimensionen. Obwohl sie betont: „Ich habe Erfahrungen, meine eigene Gesellschaft zu leiten“, eben seit 2010 die Maastrichter Theatergruppe Hoge Fronten, benannt nach einem alten Fort, das von der Natur überwuchert wurde. Aber die ist mit sechs Stammkräften plus wechselnden Teams für jedes Projekt und im Schnitt einer neuen Produktion im Jahr plus Repertoire doch einige Nummern kleiner.

Nur mal so ein paar Zahlen: Mit einem Budget von rund 1,8 Millionen Euro bietet Cultura Nova in diesem Jahr 337 Veranstaltungen, darunter 30 Koproduktionen; 61 Gruppen sind zu Gast, und mehr als 700 Menschen sind für das Festival in Aktion. Für diese Mitarbeiter ist Lieke Benders jetzt also als Chefin verantwortlich? Wow! Na ja, da muss sie etwas amüsiert einwenden: „Ich sehe mich nicht als Chefchef.“ Das sei angeblich doch eher typisch deutsch, Hierarchien so zu respektieren. Da arbeite doch ein Team!

Gut, aber Benders löst immerhin Fiedel van der Hijden ab. Der gebürtige Heerlener hat das Festival 1991 gemeinsam mit Rocco Malherbe gegründet, 2023 startet bereits die 32. Auflage. „Ja, Fiedel hat es 32 Jahre gemacht“, betont Benders. Und nicht wenige fragen sich: Cultura Nova ohne Fiedel – geht das überhaupt? Das wird Lieke Benders beweisen müssen. Aber Malherbe ist als kaufmännischer Leiter weiter an Bord. Und ihr Vorgänger ist nicht weg. „Jede Woche spreche ich mit Fiedel“, sagt Benders. Dann hat Fiedel sicherlich noch einiges eingefädelt, vermutet man. Aber der 65-Jährige selbst beteuert auf Nachfrage, es sei weitgehend das Programm von Benders. Er habe nur sein Netzwerk, Telefonnummern und E-Mail-Adressen zur Verfügung gestellt und freue sich auf neue Akzente durch Jüngere. Für Lieke hat er nur lobende Worte: Als Theatermacherin kenne sie die Bedürfnisse der Akteure, offenbare „die DNA der Region“ in all ihren Produktionen, sei wissbegierig und enthusiastisch.

Rekord mit rund 75.000 Besuchern

Allerdings hat Fiedel die Latte für seine Nachfolgerin ganz schön hoch gelegt. In seiner letzten Saison hat er mit 74.476 Besuchern 2022 noch einen Rekord erzielt. Erst recht ein Grund, am Konzept nicht zu rütteln. Das bedeutet für Benders: Es gibt weiterhin eine große Eröffnung auf der Straße; alle Menschen sind eingeladen, auch Kinder und Jugendliche; und die Sprachbarrieren bleiben möglichst niedrig. Ihr ganz persönliches Ziel: Das Programm soll „eine Feier des Dialogs“ und des positiven Denkens werden – und Trost bieten. Ja, auch als Reaktion auf Krisen und Kriege. „Aber das ist auch mein Charakter.“ Sie blättert in der Programmbroschüre und meint selbstbewusst: „Da­rauf bin ich stolz!“

So, lange haben wir es hinausgezögert, aber jetzt müssen ein paar konkrete Beispiele her! Obwohl es so schwer ist, aus dem Riesenangebot Einzelnes herauszupicken. Natürlich die Eröffnung. „Cultura Nova ist immer wow!“, also eindrucksvoll, weiß Benders. Sie selbst hat als ganz junge Zuschauerin einen Titanic-Untergang vor dem Theater erlebt, „mit ganz viel Wasser“. Und wow bleibt wow – auch in diesem Jahr soll der Start wie immer spektakulär ausfallen: Die französische Gruppe Gratte Ciel lässt vor dem Theater mehr als 500 Kilo bunte Papierschnipsel („biologisch abbaubar“) regnen, feiert das Zusammensein mit Luftakrobatik, Livemusik und Gesang. An einer Art gigantischem Traumfänger hängen die Akrobaten ohne Sicherung, an Haaren und Händen. Klingt gefährlich.

Von Pferden und Menschen: Théâ­tre du Centaure. Foto: Anaïs Baseilhac

Gestartet werde das Festival zum ersten Mal bei Tageslicht, schon um 20 Uhr, „damit mehr Familien kommen können“, auch zur anschließenden musikalischen Parade der französischen Gruppe Mécanique Vivante mit selbst gebauten Instrumenten und Wagen und ebenso zur „big party“ danach, betont die Mutter von zwei Töchtern, vier und sechs Jahre alt, deren Mann als Lehrer weniger arbeitet; gemeinsam mit ihrer Mutter bildet er ein „gutes backup“, findet Benders.

Natürlich gibt es auch wieder einen Schwerpunkt für junges Publikum und einen mit Zirkus. Benders schwärmt vom Circus Baobab aus Guinea: sehr körperlich, sehr akrobatisch, eine Story über Wasser(mangel), die Bühne voller Plastikflaschen, hohe Pyramiden und Tiefgang, Hip-Hop und Humor.

Info Das Festival Cultura Nova läuft von Freitag, 25. August, bis Sonntag, 3. September an diversen Spielorten in Heerlen und Umgebung. Das Eröffnungsspektakel mit Gratte Ciel lockt zweimal auf den Burgemeester van Grunsvenplein vor dem Heerlener Theater: am 25. und am 26. August, 20 Uhr. Der Eintritt ist frei. Das gilt für einige Veranstaltungen. Das ganze Programm und Ticketinfos im Netz: www.culturanova.nl Lieke Benders ist 1980 in ’s-Hertogenbosch geboren und in Sittard aufgewachsen. Am dortigen Theater Sirkel hat sie Plakate aufgehängt, Teller gewaschen und schon als Kind selbst gespielt, bevor sie bis 2003 an der Theaterakademie in Maastricht Regie studierte. 2010 gründete sie in Maastricht ihre eigene Gruppe Hoge Fronten. Diese hat im Oktober ihre nächste Premiere in Amsterdam mit „Hoeheettut“, einem Sprachspiel für Leseanfänger. Mit ihrer Familie lebt Benders in Heerlen.

Auch wieder dabei: das Théâtre du Centaure, eine Choreografie mit Menschen und Pferden, die nicht an Dressur erinnert. Oder wie würde Vivaldis „Vier Jahreszeiten“ 2050 klingen? KI weiß die Antwort ... Und, und, und ...