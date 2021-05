Neue Regeln für die Niederlande : Schnelltests für Grenzpendler entfallen

Seit dieser Woche müssen Grenzpendler aus den Niederlanden keinen negativen Schnelltest mehr bei der Einreise vorlegen. Foto: dpa/Julian Stratenschulte

Den Haag Seit Sonntag gelten die Niederlande nur noch als Risikogebiet. Das hat auch bei den Grenzpendlern Erleichterungen zur Folge. Zudem gibt es Lockerungen an anderer Stelle: Die Schüler in den Niederlanden dürfen zurück in die Schule.