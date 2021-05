Sorgen der Lehrer : Schulen in den Niederlanden öffnen wieder

In den Niederlanden wird der Präsenzuntterich am dem 7. Juni wieder zur Pflicht. Foto: dpa/Rolf Vennenbernd

Den Haag Ungeachtet der Bedenken vieler Lehrer darf in den Niederlanden seit Montag wieder an allen weiterführenden Schulen täglich unterrichtet werden. Vom 7. Juni an wird der Präsenzunterricht wieder zur Pflicht.