Medienberichte aus Den Haag : Fällt Mittwoch die scharfe Einreiseregel in die Niederlande?

Möglicherweise ist schon Ende dieser Woche eine unkompliziertere Einreise in die Niederlande wieder möglich. Foto: dpa/Sina Schuldt

Aachen Niederländische Medien melden, dass das Auswärtige Amt in Den Haag am Mittwoch Deutschland von der Warnstufe „orange“ auf „gelb“ herunterstuft. Damit würde das Einreisen in Kürze wieder erleichtert.