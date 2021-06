Corona-Pandemie : Delta-Variante verbreitet sich in den Niederlanden und in Belgien

Auch in den Niederlanden werden immer mehr Fälle der hochansteckenden Delta-Variante registriert. Foto: dpa/Friso Gentsch

Den Haag In einigen Teilen Europas sorgt die Delta-Variante des Coronavirus für einen erneuten Anstieg der Infektionszahlen. Auch in den Niederlanden und in Belgien ist die Mutation auf dem Vormarsch.