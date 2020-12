Appell in Videobotschaft : Bürger sollen grenzüberschreitende Reisen vermeiden

Die Botschaft steht in vier Sprachen unter dem Motto: „Bleib' zu Hause - Restez chez soi - Stay at home - Blijf Thuis!“ (Symbolbild) Foto: dpa/Friso Gentsch

Düsseldorf Die Regierungschefs der drei Nachbarländer Nordrhein-Westfalen, Belgien und den Niederlanden haben die Bürger aufgerufen, die Grenzen nur noch für notwendige Reisen zu überqueren.

In Video-Botschaften, die am Donnerstag in den sozialen Medien veröffentlicht wurden, mahnen NRW-Ministerpräsident Armin Laschet (CDU), sein niederländischer Amtskollege Mark Rutte und der belgische Regierungschef Alexander De Croo, wegen der Coronavirus-Pandemie im Heimatland zu bleiben. Die Botschaft steht in vier Sprachen unter dem Motto: „Bleib' zu Hause – Restez chez soi – Stay at home – Blijf Thuis!“