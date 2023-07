Niederlande : Brennender Frachter kurz vor neuem Ankerplatz

Die Luftaufnahme, die von der niederländischen Küstenwache zur Verfügung gestellt wurde, zeigt den Autofrachter „Fremantle Highway“ in der Nordsee. Foto: dpa/Flugzeug der Küstenwache

Schiermonnikoog/Den Haag Es ist ein riskantes Manöver: Der seit Tagen brennende Autofrachter wird verlegt – vor den Wattenmeerinseln. Die Gefahr einer Ölpest besteht weiterhin.

Der riskante Transport des brennenden Frachters vor den niederländischen Wattenmeerinseln ist kurz vor seinem Ziel. Am Montag sollte das etwa 200 Meter lange Schiff an seinem neuen, weniger gefährlichen Ankerplatz ankommen, etwa 16 Kilometer im Norden der Insel Schiermonnikoog, teilte die Wasserbehörde in Den Haag mit. „Die Ankunftszeit hängt noch immer stark von Wetter, Rauch, Strömungen und Gezeiten ab.“ Der Frachter werde „langsam und kontrolliert“ von zwei Schleppern gezogen.