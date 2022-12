29-Jähriger der Tatverdächtige : Beziehungsstreit führt zu tödlicher Messerstecherei in Beek

Rettungskräfte in der Geverikerstraat in Beek. Foto: Orange Media

Update Beek Die Messerstecherei in einem Wohnhaus in der Geverikerstraat in Beek, bei der am Dienstagabend ein Opfer ums Leben kam, hat einen Beziehungsstreit als Ursache.

Das haben die polizeilichen Ermittlungen bisher ergeben. Kurz nach dem Vorfall konnte die Polizei den Verdächtigen in der Nähe festnehmen. Bei dem Verdächtigen handelt es sich um einen 29-jährigen Mann aus Beek.

Abgesehen davon, dass es sich um einen Mann handelt, ist noch nichts über die Identität des Opfers bekannt.

Die Meldung über die Messerstecherei ging gegen 22.50 Uhr ein. Die Rettungskräfte fanden den schwer verletzten Hausbewohner noch am Unfallort. Die Wiederbelebung durch die Sanitäter blieb leider erfolglos. Der Mann erlag noch am Tatort seinen Verletzungen.

(red)