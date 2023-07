Leidende Hunde, Pferde und Katzen : Beinahe 100 Tiere vernachlässigt und gequält: Hohe Geldstrafe gefordert

Maria Hoop In Maria Hoop, nahe der deutschen Grenze bei Waldfeucht, wurden Dutzende von verwahrlosten Tieren gefunden. Ein hohes Bußgeld und ein Haltungsverbot sollen den qualvollen Zuständen ein Ende setzen.

Die Fakten, die am Montag vor dem Gericht in Den Bosch präsentiert wurden, stammen noch aus dem Jahr 2020. Nach einer anonymen Anzeige besuchten Inspektoren des Nationalen Tierinspektoriats (LID) unter Polizeibegleitung ein Haus in Maria Hoop, direkt an der Grenze zur deutschen Gemeinde Waldfeucht. Bei der Inspektion wurde nach Angaben des LID ein fast unglaubliches Elend festgestellt.