Hilfe kommt zu spät : Mann stirbt bei Messerstecherei in Beek, Verdächtiger verhaftet

Rettungskräfte in der Geverikerstraat in Beek. Foto: Orange Media

Beek Ein Mann ist am Dienstagabend bei einer Messerstecherei in einem Wohnhaus in Beek getötet worden. Die Polizei konnte kurz nach dem Vorfall einen Verdächtigen festnehmen.

Die Rettungsdienste eilten herbei, nachdem sie gegen 22.50 Uhr über die Messerstecherei in dem Haus in der Geverikerstraat informiert worden waren. Ein schwer verletzter Mann wurde am Tatort gefunden.

Die Rettungskräfte reanimierten das Opfer, aber der Mann erlag noch vor Ort seinen Verletzungen.

Was genau geschah und was der Auslöser oder das Motiv für den gewalttätigen Vorfall war, ist noch nicht bekannt. Die Polizei hat eine forensische Untersuchung eingeleitet.

Wir berichten weiter...

(red)