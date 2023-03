Geschäftsinhaber verunsichert : Bedeutet das neue Dosenpfand das Ende der kleinen Grenzläden?

Laut der Unternehmerin Monique Flecken haben die Kunden bereits Dosen gehamstert. Foto: Luc Lodder

Kerkrade/Venlo In kleinen Läden an der niederländischen Grenze decken sich Deutsche seit zwei Jahrzehnten mit pfandfreien Getränkedosen ein. Doch das ist bald vorbei. Geschäftsinhaber fürchten hohe Umsatzeinbußen – und hamstern so viele Dosen wie möglich.