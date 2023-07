Konzert von Guns N’ Roses in Weert : Axl Rose hat keinen Schimmer, wo er ist

Vom Konzert in Weert gibt es keine Bilder, Fotografen waren nicht zugelassen. Hier eine Aufnahme vom Guns-N’-Roses-Auftritt beim diesjährigen Glastonbury-Festival. Foto: dpa/Joel C Ryan

Weert Rund 20.000 Fans kommen zum Open-Air-Konzert der legendären Hardrock-Band Guns N‘ Roses ins niederländische Weert. Rund drei Stunden lang dauert die nostalgische Reise mit orientierungslosen Musikern und legendären Songs.

Von Tim Griese

Madrid, London, Frankfurt: Guns N‘ Roses sind im Rahmen ihrer Welttournee derzeit in Europa unterwegs. Auch auf dem Programm: ein Konzert im niederländischen Weert, rund 80 Kilometer Fahrtstrecke von Aachen entfernt. Sänger Axl Rose hat keinen Schimmer, wo er ist: „Schön, hier in Düsseldorf zu sein!“, begrüßt der 61-Jährige die rund 20.000 Besucher. Als er den Fauxpas erkennt, ist es zu spät. Die Leute lachen und johlen.

Duff McKagan ist genauso ahnungslos. Nach dem von ihm gesungenen Stooges-Cover „T.V. Eye“ bedankt sich der Bassist beim Publikum für den Applaus: „Danke schön!“, ruft er auf Deutsch. Ja, das ist das Rockstar-Leben: Musik machen, touren, heute hier, morgen da, und nicht wissen, wohin es einen am nächsten Tag verschlägt. Vielleicht sind die Patzer aber auch einfach nur im Desinteresse der Hardrocker begründet.

Kurz vor Beginn des Konzerts landet ein Helikopter am Gelände. Sitzt Axl Rose drin? Jedenfalls reist die Band nicht mit einer Zeitmaschine an. Die vergangenen 30 Jahre sind am einen oder anderen nicht spurlos vorübergegangen. Die Stimme von Rose ist irgendwo zwischen damals und heute auf der Strecke geblieben. Manchmal kommt er nah ran an seinen markanten Gesang von früher, an das imposante Wechselspiel zwischen kratzigen Tiefen und kraftvollen Höhen, meistens aber ist er ein gutes Stück entfernt.

Hat sich der Fan damit abgefunden, ist es eine nostalgische Reise, die er beim rund dreistündigen Open-Air-Konzert der einstmals größten Band der Welt erlebt, auch dank der beiden wieder dazugestoßenen McKagan und Slash. Letzterer gniedelt sich wie in besten Zeiten an seiner Gitarre durch den Gig. Zwischendurch sprintet er über die Bühne. Der Zylinder sitzt, als klebte er mit Pattex an der schwarzen Lockenpracht. Auch Axl Rose offenbart eine besonders gute Kondition: Er rennt umher, gönnt sich kaum eine Pause, und dann schwingt er mit dem Mikrofonständer in den Händen die Hüften, dass tatsächlich ein Hauch der 80er und 90er übers Gelände weht.

Songs vom Album „Chinese Democracy“, das Rose nach einer langen musikalischen Dürrephase 2008 mit seiner neu besetzten Band veröffentlichte, gibt es in Weert zu hören, auch zwei ganz frische Stücke kommen zur Aufführung. Den großen Applaus aber heimsen die Klassiker vom Debüt „Appetite for Destruction“ (1987) und vom Album-Doppel „Use Your Illusion I + II“ (1991) ein. „Welcome to the Jungle“ gehört dazu, das Wings-Cover „Live and Let Die“ oder aber das immer noch wundervolle „Estranged“. Später spielt das Septett „Civil War“, „November Rain“ und „Knockin‘ on Heaven’s Door“. Eines muss man Guns N‘ Roses lassen: Ihre Version ist auch heute noch besser als das Original von Bob Dylan.