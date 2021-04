Corona-Lockerungen : Außengastronomie und Geschäfte in den Niederlanden öffnen

Locker auch schon am Dienstag: Am Koningsdag, haben sich Menschenmassen in verschiedenen Städten der Niederlande versammelt, obwohl die Behörden dazu aufforderten, sich an die sozialen Distanzierungsvorschriften zu halten. Foto: dpa/Peter Dejong

Amsterdam/Düsseldorf Nach mehr als vier Monate strengem Lockdown haben die Niederlande einen Schritt zurück zur Normalität gemacht. Geschäfte dürfen ohne Termin öffnen, Cafés und Restaurants auf der Terasse bedienen.

Die Geschäfte durften am Mittwoch wieder Kunden empfangen - ohne vorherigen Termin. Um 12 Uhr sollten auch die Außenbereiche der Cafés und Restaurants wieder öffnen. Die unpopuläre abendliche Ausgangssperre wurde abgeschafft. Grenzregionen in NRW betrachten die Maßnahmen mit Sorge.

Kostenpflichtiger Inhalt: Appell an die Bevölkerung : Sorge nach Ende des strengen Lockdowns in den Niederlanden

Bürger dürfen auch statt bisher eine Person zwei Gäste am Tag zu Hause empfangen. Und auch Studenten bekommen zumindest einen Tag in der Woche wieder Präsenzunterricht.

In den nordrhein-westfälischen Grenzgebieten gibt es derweil Sorge vor möglichen Ansteckungen. Der Kreis Heinsberg hatte die Bürger gebeten, nicht notwendige Reisen und Tagesausflüge zu unterlassen. Der Landrat des Kreises Borken, Kai Zwicker (CDU), appellierte ebenfalls an die Bevölkerung, nun nicht in die Niederlande zum Einkaufen oder Cafébesuch zu fahren. Auch NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU) und der niederländische Justizminister Ferdinand Grapperhaus hatten die Bevölkerung in NRW gebeten, nicht in die Niederlande zu fahren.