Brandstiftungen : Ausschreitungen bei Demonstration gegen Corona-Maßnahmen in Rotterdam

Ausschreitungen bei Demonstration gegen Corona-Maßnahmen in Rotterdam

Auf dem Coolsingel in Rotterdam wurde zum Beispiel ein Roller in Brand gesetzt. Foto: dpa/Killian Lindenburg

Rotterdam Bei einer Demonstration Hunderter Menschen gegen schärfere Corona-Maßnahmen ist es in der niederländischen Hafenstadt Rotterdam zu gewalttätigen Ausschreitungen gekommen.

An verschiedenen Stellen sei es zu Brandstiftungen gekommen, Feuerwerkskörper seien abgefeuert worden und Beamte hätten mehrere Warnschüsse abgegeben, teilte die Polizei in Rotterdam am Freitagabend mit. Mit einem Großaufgebot werde versucht, wieder Ordnung zu schaffen. Dabei komme auch die Bereitschaftspolizei zum Einsatz. Von Verletzten war zunächst nicht die Rede.