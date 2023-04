Widerstand gegen Bungalowpark : Anwohner wollen „Wahnsinn“ im Naturschutzgebiet des Heuvellands verhindern

Vijlen Bürger haben eine Petition gegen die Errichtung eines Bungalowparks auf dem Gelände des derzeitigen Campingplatzes Cottesserhoeve im südlimburgischen Heuvelland gestartet.

Die Petition „Rettet die Natur in Cottessen; verhindert das Resort“ auf Petities.nl richtet sich an die Provinz Limburg. Inzwischen wurde die Petition, die von der Stiftung „Natürliches Göhltal“ unterstützt wird, über 1100 Mal unterzeichnet. Nach Ansicht des Initiators gibt es in Süd-Limburg schon genug Ferienanlagen und das Naturschutzgebiet sollte „vor diesem Wahnsinn geschützt werden“.