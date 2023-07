Star-Dirigent : André Rieu zieht beim ersten Vrijthof-Konzert alle Register

André Rieu begrüßt sein Publikum während seines 116. Konzerts auf dem Vrijthof. Foto: Marcel van Hoorn

Maastricht André Rieu und sein Johann-Strauss-Orchester eröffnen am Donnerstagabend vor 12.000 Zuschauern auf dem Maastrichter Vrijthof ihre siebzehnte Konzertreihe. Der Maastrichter Orchesterleiter zieht wieder einmal alle Register, um seine Fans aus mehr als hundert Ländern zu begeistern.

Die niederländische „The Voice Kids“-Gewinnerin Emma Kok, die Percussions-Geschwister Falize, ein vierzehnköpfiger Gospelchor, 150 Dudelsackspieler und – zum zweiten Mal in Folge – die Maastrichter Sängerin Dorona Alberti als besonderer Gast. André Rieu und sein Johann-Strauß-Orchester zogen am Donnerstagabend auf dem Vrijthof wieder alle Register, um die 12.000 Zuschauer aus mehr als hundert Ländern zu begeistern.

Ob das ein Zufall war? Keine Ahnung. Aber bemerkenswert viele Fans sahen Rieu und sein Strauss-Orchester zum ersten Mal live. Oder zum ersten Mal live in seiner eigenen Stadt. So wie Turid Mørkestøl (79) und ihre Tochter Lise Andersen (56) aus Kristiansand, Norwegen, Gaby Messmer (66) und Monika Ernst (65) aus Basel, Schweiz, und die Familie Busch aus Pulsnitz in Sachsen.

150 Dudelsackspieler umgeben das Johann-Strauß-Orchester. Foto: Marcel van Hoorn

So saßen Dirk (47), Sandy (48) und Sohn Cornelius Busch (10) in der Mitte des vorderen Bereichs in Reihe 17. „Wir haben Rieu vor einiger Zeit zufällig spätabends im Fernsehen gesehen. Die Gänsehautmomente wollten wir einmal live erleben. Wir hätten auch warten können, bis er nach Leipzig kommt. Aber dieses Vrijthof-Konzert fühlte sich ein bisschen an wie das Original im Fernsehen. Ganz anders als in einer Konzerthalle. Da mussten wir einmal dabei sein.“

Für den erfahrenen Vrijthof-Besucher schien es am Donnerstag, als habe man sich bei dieser 17. Vrijthof-Reihe wieder für das alte, vertraute Konzept entschieden. So begann Rieu traditionell mit dem „Einzug der Gladiatoren“ des tschechischen Komponisten Julius Fučík und verabschiedete sich über drei Stunden später mit „Adieu, mein kleiner Gardeoffizier“ des österreichischen Komponisten Robert Stolz, gefolgt von „Marina“ des belgischen Komponisten Rocco Granata zum Dessert.

Emma Kok erhielt die ersten stehenden Ovationen des Publikums. Foto: Marcel van Hoorn

Doch Dirk Busch wusste nicht, wie ihm geschah. „Ein Kracher nach dem anderen“, sagte er. Ob das neapolitanische Volkslied „Funiculi Funicilà“ oder „Volare“ von Domenico Modugno, alles wurde lautstark mitgesungen.

Kimberly Wijsman (26) aus Born brach in Gelächter aus, als Rieu von seiner Erinnerung an die Ballade „pour Adeline“ erzählte, ein Lied, das vor mehr als 40 Jahren einen unauslöschlichen Eindruck auf den Orchesterleiter machte. „Lasst uns alle die Szene von damals nachspielen. Alle sind vierzig Jahre jünger“, rief Rieu. „Haha, dann muss ich eben ein paar Spermien nachstellen“, antwortete Wijsman.

André Rieu und sein Sohn Pierre begrüßen die Besucher auf den Terrassen vor Beginn ihres Konzerts. Foto: Marcel van Hoorn

Die ersten stehenden Ovationen des Abends erhielt Emma Kok. Die 15-Jährige aus Kerkrade, Gewinnerin vom niederländischen „The Voice Kids“, sang „Voila“, das Lied, mit dem die Französin Barbara Pravi vor zwei Jahren den zweiten Platz beim Eurovision Song Contest belegte.

Danach ließ Rieu das Publikum kaum zu Atem kommen und verwöhnte seine Fans unmittelbar nach dieser ersten Standing Ovation mit den Klängen von 150 Dudelsackspielern, die zusammen mit seinem Orchester drei Lieder spielten. Vor allem beim Refrain von „Highland Cathedral“ überwältigte diese Klangwand das Publikum völlig.

Unter den Klängen von „Entry of the Gladiators“ bahnen sich André Rieu und seine Musiker ihren Weg durch das Publikum zur Bühne. Foto: Marcel van Hoorn

Auch nach der Pause zauberte Rieu noch einige Überraschungen aus dem Zylinderhut. Um den Nachzüglern die Chance zu geben, ihre Plätze einzunehmen, informierte der Dirigent sie zunächst über die anwesenden Nationalitäten. Nach den exotischsten Destinationen brach der Stehgeiger in Gelächter aus, als ein Zuschauer aus Schinnen Sjènne als vergessenes Herkunftsland nannte.

Eine prominente Rolle war wieder dem Gospelchor The Golden Voices of Gospel vorbehalten. Ebenso wie die Schlagzeuger Glenn, Dean und Colin Falize. Und mit „An der schönen blauen Donau“ verließen vor allem die älteren, tanzfreudigen Zuschauer wieder einmal ihre Plätze und tanzten einen Walzer durch die Gänge. Hie und da zum Erstaunen von Kindern, die ihre Eltern noch nie – oder schon lange nicht mehr – so in Aktion gesehen hatten. „Wir werden diese Aufnahmen später für ihren 40. Hochzeitstag verwenden“, sagt er.

Als unerwarteter Rausschmeißer hat sich Rieu eine echte Premiere einfallen lassen, indem er – zum ersten Mal seit 17 Jahren – zum zweiten Mal in Folge denselben besonderen Gast ausgewählt hat: die Sängerin Dorona Alberti. Die aus Maastricht stammende und derzeit in Rotterdam lebende Sängerin durfte diesmal drei Lieder vortragen. Natürlich durften danach die Maastrichter Nationalhymne „Jao, diech höbs us aon t hart gelege und Mestreech is neet breid meh Mestreech dat is laank on the Vrijthof“ nicht fehlen.

Als offizielles Finale wählte Rieu noch einmal „Adieu mein kleiner Gardeoffizier“ mit Marina von Rocco Granata als Dessert. Aber nicht, bevor er noch einmal die Dudelsackspieler auf die Bühne holte, um „Amazing Grace“ zu spielen.

Doch der Höhepunkt des Abends hatte schon mehr als eine halbe Stunde zuvor stattgefunden. „Es gibt zwei Dinge, die ich liebe: die Liebe und die Musik“, hatte Rieu seinem Publikum zuvor anvertraut. „Wenn beides an einem Abend wie diesem zusammenkommt, bin ich überglücklich.“