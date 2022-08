Supermarktkette : Albert Heijn gibt das Münzsystem für Einkaufswagen auf

Maastricht Die Supermarktkette Albert Heijn schafft die Einkaufswagen-Münzen ab. Nach Angaben des Unternehmens sind die Wertmarken nicht mehr notwendig, um z. B. den Diebstahl von Einkaufswagen zu bekämpfen. Auch die Münzen sorgen oft für Irritationen bei den Kunden.

„Heutzutage hat nicht mehr jeder Bargeld in der Tasche. Dann muss der Kunde noch einmal zur Servicetheke gehen, um eine Münze zu holen“, sagt die Sprecherin der Supermarktkette. Außerdem sind die Ersatzmünzen oft aus Kunststoff. „Indem wir mit den Einkaufswagenmünzen aufhören, sparen wir eine Menge Plastik“.

Das System, bei dem ein Einkaufswagen nur dann benutzt werden kann, wenn Münzen eingeworfen werden, sollte einst dafür sorgen, dass die Kunden ihre Einkaufswagen in den Laden zurückbringen, um ihre Münzen zurückzubekommen. Doch während der Corona-Krise beschloss die Supermarktkette, keine Münzen mehr zu verwenden. Ein Sprecher sagt, dass dies nicht dazu geführt hat, dass plötzlich mehr Wagen gestohlen wurden.

Am vergangenen Wochenende haben einige Geschäfte bereits die Verwendung der Einkaufswagenmarken eingestellt. „Die Geschäfte werden die Wagen zunächst mit Klebeband abkleben, damit keine Münzen mehr hineingelangen können. Das wird vorerst schneller gehen, mit der Zeit werden die Einkaufswagen umgerüstet.“

Die Albert Heijn-Supermärkte könnten auch in Erwägung ziehen, die Wertmarken eine Zeit lang nicht herauszugeben. Einige Filialen haben möglicherweise noch einen speziellen Vorrat an Plastik- oder Metall-Ersatzmünzen für Einkaufswagen, die sie loswerden wollen, so die Sprecherin.