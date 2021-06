Absender aus den Niederlanden : Aachener Zoll findet menschlichen Schädel in Paket

Aachen Das Zollamt Aachen hat im Februar dieses Jahres eine nicht alltägliche Entdeckung gemacht: In einem Paket fanden die Beamten einen menschlichen Schädel. Die Uniklinik Aachen konnte bei den Ermittlungen helfen.

Im Rahmen einer Postkontrolle in einem Verteilzentrum in Hückelhoven ist den Beamten das Paket aufgefallen. In dem aus den Niederlanden stammenden Päckchen befand sich ein menschlicher Schädel, wie es in einer Mitteilung des Zollamtes Aachen heißt. Der Fund wurde der Uniklink Aachen übergeben, um die Echtheit des Schädels zu überprüfen.