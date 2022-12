Sperrungen und Umleitungen : Bauarbeiten auf der A76 und der A79 in den Niederlanden

Aufgrund von Bauarbeiten auf der A76 und A79 bei Kunderberg, müssen sich Autofahrer auf Sperrungen und Umleitungen einstellen. Foto: Bas Quaedvlieg/De Limburger

Heerlen/Maastricht Aufgrund von Bauarbeiten an dem niederländischen Knotenpunkt Kunderberg werden Teile der A76 und die A79 von Freitagabend bis Mittwochmorgen gesperrt. Umleitungen werden ausgeschildert.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Laut dem Nachrichtenportal De Limburger führt die niederländische Behörde Rijkswaterstaat Bauarbeiten auf A76 und der A79 durch. Die Arbeiten sind wetterabhängig und sollen bei schlechtem Wetter nicht durchgeführt werden. Mit gelben Schildern werden die Umleitungsstrecken gekennzeichnet. Betroffen sind folgende Streckenabschnitte:

Von Freitag, 2. Dezember, 21 Uhr, bis Samstag, 3. Dezember, 21 Uhr:

Sperrung der A76 zwischen der Auffahrt Simpelveld (7) und Kunderberg in Richtung Geelen und die A76/A79-Verbindung an der Anschlussstelle Kunderberg von Geleen und Aachen in Richtung Valkenburg/Maastricht

Von Montag, 5. Dezember, 20 Uhr, bis Dienstag, 6. Dezember, 6 Uhr:

Sperrung der A79 zwischen der Auffahrt Voerendaal (6) und der Anschlussstelle Kunderberg in Richtung Heerlen und die Verbindungsstraße A79/A76 an der Anschlussstelle Kunderberg von Maastricht kommend in Richtung Aachen und Geleen

Von Dienstag, 6. Dezember, 20 Uhr, bis Mittwoch, 7. Dezember, 6 Uhr:

Sperrung der A79 am Autobahnkreuz Kunderberg bis einschließlich Ausfahrt Voerendaal (6) in Richtung Valkenburg und Maastricht, die A79-Ausfahrt (6) Voerendaal in Richtung Maastricht und die Verbindungsstraße A76/A79 am Autobahnkreuz Kunderberg aus Richtung Geleen kommend in Richtung Valkenburg/Maastricht.

(red)