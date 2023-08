Heerlens Innenstadt : 160 Euro pro „Foto“: Bei dieser Kamera müssen Autofahrer aufpassen

Die Einfahrt in die Honigmannstraße von der Geleenstraße aus ist physisch möglich, aber zwischen 12 und 7.30 Uhr verboten. Foto: Google

Heerlen Fast 1500 Bußgelder in Höhe von durchschnittlich 160 Euro pro Monat. Das ist das Ergebnis von sechs Monaten mit Kameras und Schildern, die Autos daran hindern, in die Innenstadt von Heerlen zu fahren.

Die Bewohner der Innenstadt von Heerlen hängen aus dem Fenster und sagen zueinander: „Schau mal, schon wieder 160 Euro. Und nochmal.“ Sie beobachten, wie Autofahrer immer wieder die Schilder und Kameras ignorieren, die Ende letzten Jahres am Rande der Fußgängerzone in der Innenstadt von Heerlen aufgestellt wurden. Und wissen, dass der Halter des Kennzeichens kurz darauf ein Bußgeld in Höhe von 160 Euro per Post erhalten wird.

Bis Ende 2022 war das Stadtzentrum zwischen 12 und 7.30 Uhr durch ausfahrbare Poller physisch unzugänglich. Nur wer eine Ausnahmegenehmigung hatte, konnte die Poller herunterlassen. Heerlen entschied sich dann aber für Verbotsschilder und Kameras, da diese leichter zu versetzen sind und kostspielige Zeitverluste für Rettungsdienste und Schäden an Autos vermeiden.

Bis Anfang dieses Jahres hat die Gemeinde Heerlen Verwarnungen an Autofahrer verteilt, die das Gebiet ohne Ausnahmegenehmigung befahren haben. Seit dem 2. Januar wird jeder Verstoß jedoch sofort mit einem Bußgeld in Höhe von 160 Euro geahndet. In den ersten sechs Monaten wurden über 8800 Bußgelder verhängt. Der März war der Spitzenmonat mit 1794 Bußgeldern; im Juni ist die Zahl auf 1202 gesunken.

Verkehrsstadtrat Marco Peters ist mit diesem Ergebnis nicht zufrieden. „Wir wollen eine gastfreundliche und attraktive Stadt für Unternehmer, Einwohner und Besucher sein. Aber angesichts dieser Zahlen ist uns klar, dass noch einiges zu tun ist. Es ist jedoch zu früh, um zu sagen, dass das System nicht funktioniert. Ich denke auch, dass es etwas gewöhnungsbedürftig ist.“

Peters möchte herausfinden, wo die meisten Bußgelder fällig werden und was die Ursachen dafür sind. Außerdem will er die Zahlen von Heerlen mit denen anderer Städte vergleichen, in denen das System bereits eingeführt wurde. Ende des Jahres soll eine Auswertung folgen.

Die Innenstadtbewohnerin, Unternehmerin und Stadträtin Hannie Heine (Christdemokraten) ist jedoch verärgert. „1200 Bußgelder sind doch nicht bürgerfreundlich, oder? Warum bekommt man nicht immer erst eine Verwarnung? Unternehmer und Anwohner beschweren sich, weil sie vielleicht eine Ausnahmegenehmigung haben, ihre Besucher aber nicht. Das muss sich ändern.“