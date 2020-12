Nach Feuerwerksverbot : Niederländer sollen Böller und Raketen abgeben

Amsterdam Nach der Verhängung eines Feuerwerksverbots für die gesamten Niederlande haben die Behörden von Amsterdam und weiteren Großstädten die Bevölkerung zur Ablieferung ihrer Böller-Vorräte aufgerufen.

„Feuerwerk zu Hause? Geldbuße vermeiden und abliefern!“, heißt es seit Freitag etwa auf der Website der niederländischen Hauptstadt. Ähnliche Aktionen seien auch in Rotterdam, Den Haag und Utrecht angelaufen, berichtete die Nachrichtenagentur ANP.

Die Begeisterung für Feuerwerk ist in den Niederlanden groß. Allerdings gab es auch immer wieder viele Verletzte. Im vergangenen Jahr wurden an Silvester rund 1300 Menschen in Krankenhäusern oder Ambulanzen behandelt. Zudem kam es zu Angriffen auf Rettungswagenbesatzungen und die Polizei.