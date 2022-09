Bilanz für Aachen, Düren, Heinsberg : Neun-Euro-Ticket hat auf dem Land kaum interessiert

Aachen Die Gesamtverkaufszahlen für das Neun-Euro-Ticket im Raum Aachen, Düren und Heinsberg liegen vor. Sie zeigen, dass eine Senkung des Nahverkehrspreises allein nur Menschen in Ballungsräumen nutzt.

435.000 Mal ist das Neun-Euro-Ticket insgesamt im Raum Aachen , Düren und Heinsberg verkauft worden. Die Zahl beinhaltet nun auch die rund 155.000 bei der Deutschen Bahn im Bereich des Aachener Verkehrsverbundes (AVV) verkauften Tickets. Das gab AVV-Sprecher Markus Vogten im Rahmen unseres Freundeskreis-Forums „Klimadialog Nahverkehr“ am Donnerstagabend in Aachen bekannt.

Aufschlussreich ist, dass laut Vogten ein Großteil der Tickets im urbanen Raum verkauft wurde. „Wir müssen das System ausbauen, um den ländlichen Raum besser an den Nahverkehr anzuschließen“, sagte Vogten. Dass dafür Geld in die Hand genommen werden muss, ist auch der Politik klar. Der Simmerather Landtagsabgeordnete Daniel Scheen-Pauls (CDU) betonte, dass das Rheinland nicht vergleichbar mit Berlin sei, wo im Oktober ein 29-Euro-Ticket eingeführt wird. Auf dem Land reiche ein günstiges Ticket nicht, „damit sich jemand an die Bushaltestelle stellt, an der dann vier Stunden kein Bus kommt.“