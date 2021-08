Prävention gegen „Cybergrooming“: : Neues Lehrmaterial soll Schüler über sexuelle Belästigung im Netz aufklären

Düsseldorf Kinder und Jugendliche werden immer wieder Opfer von sexueller Belästigung im Internet. Um sie im Unterricht besser über die Gefahren aufklären zu können, stellt das Schulministerium den Lehrkräften in NRW neues Material zur Verfügung.

Ziel sei es, Schülerinnen und Schüler der Klassen fünf bis acht für das Thema zu sensibilisieren und mit den wichtigsten Sicherheitsregeln in Chats und sozialen Netzwerken vertraut zu machen, teilten die Organisationen am Montag mit. Kern des Angebots ist neben Begleitmaterial ein rund zehnminütiges Video, das über die Webseite der Medienanstalt ( www.medienanstalt-nrw.de/cybergrooming ) abrufbar ist.

„Mit diesem Angebot sensibilisieren und unterstützen wir unsere Lehrkräfte und ermöglichen es ihnen, das Thema Cybergrooming in ihren Unterricht einzubinden. Angesichts der Brisanz dieses Themas dürfen wir die Eltern mit der Präventionsarbeit nicht alleine lassen“, sagte Schulministerin Yvonne Gebauer (FDP) laut der Mitteilung. Es sei die gemeinsame Aufgabe, dass sich Kinder möglichst sicher in ihrem digitalen Alltag bewegen könnten.

Cybergrooming und sexuelle Übergriffe gehörten für Kinder zu den folgenschwersten Gefahren im Internet. Anders als in der realen Welt sei in Chats und in sozialen Netzwerken oft nicht leicht ersichtlich, wer sich hinter einem Nutzerprofil verberge. So könnten sich Kinder nie wirklich sicher sein, wer ihnen gerade eine Kontaktanfrage geschickt oder ein Kompliment für das „süße Lächeln“ auf dem Profilbild gemacht habe.