Corona-Tests an Grundschulen : Neue Verfahren sorgen für Kritik, Frust und Verunsicherung

Düsseldorf Praktisch über Nacht sind die Testverfahren für die Grundschulen in Nordrhein-Westfalen geändert worden. Schulen, Eltern, Lehrergewerkschaften und politische Opposition sind allesamt verärgert, besorgt, verunsichert.

Die kurzfristigen Änderungen beim Coronavirus -Testverfahren für Grundschüler in Nordrhein-Westfalen haben Verwirrung, Frust und viel Kritik ausgelöst. Die neuen detailreichen Test-Regelungen gelten seit Mittwoch für die Primarstufe, waren als „Strategie 2.0“ aber erst am Dienstagabend bekanntgemacht worden.

Neu ist im Kern, dass bei Grundschülern nach einem positiven Pool-Ergebnis der Klasse bei den Lolli-PCR-Tests nur noch mit einzelnen Schnelltests nachgetestet wird. Bisher hatten Schüler zusätzlich noch einzelne PCR-Rückstellproben abgegeben, die bei einem positiven Pool-Ergebnis rasch in einem zweiten Schritt in den Laboren überprüft worden waren, um infizierte Kinder zu identifizieren.

Wegen steigender Corona-Fallzahlen kommen die Labore bei den PCR-Tests längst nicht mehr hinterher. Das Testverfahren soll laut Bund-Länder-Beschluss vor allem besonders verletzlichen Gruppen zur Verfügung stehen. An den Grundschulen in NRW hat das Auswirkungen.

Die angepasste Testregelung sieht vor: Schüler eines positiv getesteten Klassen-Pools dürfen nur am Unterricht teilnehmen, wenn sie vorher noch ein negatives Schnelltestergebnis oder ein „anderweitig eingeholtes“ negatives PCR-Testergebnis vorweisen können. Oder wenn sie zum Unterrichtsbeginn einen Schnelltest mit negativem Ergebnis in der Schule durchführen.

Sobald sich ein Corona-Schnelltest als positiv erweise, müsse sich der Schüler umgehend in häusliche Isolation begeben. Die Schule soll den Grundschüler bis zur Übergabe an die Eltern begleiten. Es muss dann eine Kontrolltestung „außerhalb der Schulsystems durch eine Teststelle mindestens als Corona-Schnelltest“ erfolgen. Falle auch dieser Schnelltest positiv aus, gilt der Schüler als infiziert und kann sich erst nach sieben Tagen an einer offiziellen Teststelle oder über einen PCR-Test freitesten. Die Eltern werden über ein positives Schnelltest-Ergebnis ihrer Kinder informiert und aufgefordert, diese unmittelbar von der Schule abzuholen. Das Gesundheitsamt sei zu informieren. An Förderschulen bleibt das bestehende Testsystem erhalten.