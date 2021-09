Ausrüstung der NRW-Bereitschaftspolizei : Neue Schutzweste bringt Erleichterung

Düsseldorf Die mehr als 20 Kilogramm schwere Ausrüstung der NRW- Bereitschaftspolizei hat selbst Leistungssportler nach einigen Stunden an ihre Grenzen gebracht. Nun soll eine neue Schutzweste für Erleichterung sorgen.

Holzblöcke, Flaschen und Stöcke prasseln am Düsseldorfer Landtag auf die Polizisten nieder. Was aussieht wie ein schwerer Angriff von Vermummten auf die Staatsgewalt, ist lediglich eine Demonstration der neuen „Alleskönnerin“ der NRW-Polizei. Nach den Vorgaben der Polizei wurde eine neue Schutzweste entwickelt, die Schläge, Stiche und Schüsse abhält - und dazu auch noch feuerfest ist. Weil „die Neue“ eine Kombination aus zwei Schutzwesten ersetzt, erspart sie den Beamten 2,2 Kilogramm Gewicht.

Fast 2000 Euro kostet eine Weste - 7,2 Millionen Euro sollen für 3725 Exemplare ausgegeben werden. Insgesamt wiegt die Ausrüstung eines Bereitschaftspolizisten rund 20 Kilogramm. Mit der alten Ausrüstung stieg die Körperkerntemperatur der Beamten je nach Einsatz bis in den Fieberbereich, kam bei Studien heraus. „Der härteste Einsatz war in der Tagebaugrube beim Hambacher Forst“, berichtet ein Beamter. „Bei 36 Grad stundenlang in der Sonne stehen.“