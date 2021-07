Ab 1. Juli : Testpflicht am Arbeitsplatz für Urlaubsrückkehrer

Wer länger als fünf Tage nicht am Arbeitsplatz war, muss ab 1. Juli am Tag seiner Rückkehr einen negativen Coronatest nachweisen. Foto: dpa/Henning Kaiser

Düsseldorf NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann kündigt Testpflicht für Urlaubsrückkehrer an, die wieder zur Arbeit gehen wollen.

Für Urlaubsrückkehrer in Nordrhein-Westfalen gilt am Arbeitsplatz künftig eine Coronavirus-Testpflicht. Wer nach dem 1. Juli fünf Tage oder länger im Urlaub oder aus anderen Gründen nicht am Arbeitsplatz war, muss danach am ersten Tag der Rückkehr einen negativen Schnelltest vorweisen. Das sagte NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) am Mittwoch in Düsseldorf.