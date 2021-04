Warnung : Neue Betrugsmasche per SMS

Neue Betrugsmasche per SMS

Heinsberg Die Polizei im Kreis Heinsberg warnt vor einer neuen Betrugsmasche, bei der Handybesitzer eine SMS mit einem Text wie beispielsweise „Ihr Paket kommt an, verfolgen sie es hier" erhalten.

Wer auf den Link klickt, landet aber nicht bei der einem Logistik-Unternehmen, sondern auf Fishing-Websites. Dort lauern laut dem Online-Dienst Heise Banking-Trojaner. Die Absender-URLs sehen demnach zum Beispiel in etwa so aus: h****//a4hdepa**age.cm/id/?9qk2***e2b.

Wer nun auf den Link klickt, wird meist zum Download einer angeblichen Tracking-App aufgefordert. Damit laden sich Betroffene aber keine App herunter, wie die Polizeibehörde am Donenrstag erklärt, sondern eine Schadsoftware, die es insbesondere auf Daten aus dem Online-Banking abgesehen hat. Zudem liest der Trojaner die Kontaktlisten aus, um sich weiterzuverbreiten.

SMS sofort löschen

Die Polizei warnt deshalb: Klicken Sie keine Links in verdächtigen, also unerwarteten oder von Unbekannten stammende SMS an! Außerdem rät die Behörde dazu, einen Screenshot der Nachricht anzufertigen und diese anschließend zu löschen. Bestätigen Sie keine Installation von fremden Apps auf Ihrem Smartphone, heißt es weiter.