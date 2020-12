Durchsuchungen in NRW : Neonazi-Gruppe „Wolfsbrigade 44“ verboten

Düsseldorf/Berlin Mit der Zahl 44 sollen sie einem besonders sadistischen SS-Kriegsverbrecher huldigen: Die Bundesregierung hat die Neonazi-Gruppe „Wolfsbrigade 44“ verboten. Im Sauerland kam es zu Durchsuchungen.

Das Verbot der Neonazi-Gruppe „Wolfsbrigade 44“ ist von Durchsuchungen im Sauerland begleitet worden. In Winterberg und Medebach seien am Morgen drei Objekte durchsucht worden, sagte NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU) am Dienstag in Düsseldorf. Zwei der elf Mitglieder der Vereinigung wohnten dort. Es seien Mobiltelefone und Drogen sichergestellt worden. In NRW seien „mehr als zehn“ Polizisten und ein Diensthund im Einsatz gewesen.