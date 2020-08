Trübe Aussichten : Nasses Wochenende in der Region

Offenbach Schwülheißes Wetter mit bis zu 37 Grad und Gewittern beendet die aktuelle Hitzeperiode in Deutschland. Am Freitag wird es in der Nordwesthälfte wolkig bis stark bewölkt, dazu gibt es teils schauerartigen Regen und vereinzelte Gewitter.

An einigen Stellen in Nordrhein-Westfalen DWD in der Nacht auf Freitag die heißesten Temperaturen gemessen, die es jemals in einer Nacht gab. So sei in Gevelsberg (Ruhrgebiet) mit 25,1 Grad ein Rekord für die höchsten Tiefsttemperaturen in einer Nacht festgestellt worden, sagte eine DWD-Meteorologin am Freitagmorgen in Essen. Auf Platz zwei folge Weilerswist (Kreis Euskirchen) mit 24,9 Grad. Auch in Köln war es demnach mit 24,5 Grad so heiß wie noch nie. Der bisherige Rekord habe bisher in NRW bei 23,2 Grad gelegen, so die Meteorologin. So warm sei es am 5. August 1994 in Köln gewesen.