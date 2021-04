Frühlingswetter : Nach sonnigem Wochenende klettern die Temperaturen

Aachen Das Wetter am Wochenende lädt bei blauem Himmel zum Spazierengehen ein, bei einer frischen Brise ist eine Jacke jedoch noch Pflicht. In der kommenden Woche zeigt der Frühling sich dann von seiner besten Seite.

Es bleibt am Freitag noch frisch in der Region: Bei leichten Wolken werden Maximaltemperaturen von rund 13 Grad rund um Düren erreicht, erwartet Experte Andy Holz von Huertgenwaldwetter . In Richtung Aachen wird es leicht kühler. Im Hohen Venn bleiben die Temperaturen sogar nur einstellig.

Hochdruckgebiet „Sandra” sorgt dann für strahlend blauen Himmel am Wochenende, was auch die Luft langsam aufwärmt. Am Samstag verharren die Temperaturen noch bei 10 bis 14 Grad, am Sonntag geht es bis auf 16 Grad hoch.