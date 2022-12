Wohnung durchsucht : Nach „Reichsbürger“-Razzia – Polizistin aus NRW suspendiert

Razzia in der Reichsbürgerszene : „Hier war eine Bande von Terroristen am Werk“ Bei einer Großrazzia gegen die sogenannte Reichsbürgerszene waren am gestrigen Mittwoch rund 3000 Polizeibeamte in ganz Deutschland im Einsatz. In NRW gab es drei Durchsuchungen – unter anderem bei einer Polizistin.