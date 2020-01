Zoo-Chef : Nach Krefelder Brand nicht Affenhaltung infrage stellen

Krefeld/Karlsruhe Wie sicher sind Tiere im Zoo? Nach dem Brand im Krefelder Affenhaus ist die Kritik an der Haltung von Menschenaffen und anderen Tieren wieder lauter geworden. Zu Unrecht, findet der Chef des Karlsruher Zoos.

Der verheerende Brand in Krefeld ist aus Sicht des Karlsruher Zoo-Chefs Matthias Reinschmidt kein Anlass, generell die Affenhaltung in Zoos infrage zu stellen. „Wir sehen uns als Zentren der Arterhaltung“, sagte er der Deutschen Presse-Agentur. Gerade für vom Aussterben bedrohte Arten wie Orang-Utans brauche man jeden verfügbaren Platz. Im Karlsruher Zoo wird das Zuchtprogramm der europäischen Zoos für Orang-Utans koordiniert. In der Silvesternacht waren in Krefeld mehr als 30 Tiere bei einem Feuer ums Leben gekommen, darunter mehrere Menschenaffen. Am Samstagmittag (12.00 Uhr) werden erneut zahlreiche Teilnehmer zu einer Mahnwache am Zoo erwartet.