Neue Prioritäten nach Hochwasser : Arbeiter abgezogen – Autobahnkreuz Aachen wird später fertig

Das Unwetter hat auch die A61 unbefahrbar gemacht. Mehrere Teile der Autobahn fehlen komplett. Foto: Marius Becker

Aachen/Düren Anfang Oktober sollte das Aachener Autobahnkreuz eigentlich fertig sein. Die Hochwasserkatastrophe wird nicht nur diese Baustelle verzögern. Anderswo werden die Arbeiter einfach dringender gebraucht. Die Arbeiter vom Autobahnkreuz sind derzeit an der A61.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Claudia Schweda Leiterin Region & NRW

In der Woche nach dem 4. Oktober sollte eigentlich das neue, vollkommen umgebaute Autobahnkreuz Aachen eröffnet werden. Doch daraus wird nichts. Angesichts der zerstörten Infrastruktur in unserer Region werden die Straßenbauer an anderer Stelle dringender gebraucht. Der Straßenbauer Strabag etwa, der für die Autobahn GmbH derzeit das Autobahnkreuz umbaut, hat die meisten Arbeiter an die A61 abgezogen.

„Wir priorisieren gerade all unsere Projekte“, sagt Stephan Ehlers, technischer Leiter der Strabag-Niederlassung Düren. Was nicht unbedingt erledigt werden muss, wird – nach Rücksprache mit dem Auftraggeber – auf später verschoben. Der Umbau am Autobahnkreuz gehört dazu. Am Montag hat Ehlers deswegen mit dem Bauleiter des Kreuzumbaus gesprochen. Und der hat zu Ehlers gesagt: „Die Hochwasserschäden gehen ganz klar vor.“ Der Bauleiter am Autobahnkreuz hätte nicht so reagieren müssen. Es gibt Verträge, Fristen, die eingehalten werden müssen. Aber er sagt: „Das ist doch gar keine Frage.“

Das Hochwasser und seine Folgen lässt Auftraggeber und Auftragnehmer am Bau ein bisschen zusammenrücken, sagt Ehlers. „Bauten entstehen nur gemeinsam. Das muss Hand in Hand gehen.“ Doch dieses Verständnis füreinander sei nicht immer da. Aber jetzt, jetzt habe es sich eingestellt. „Das ist sehr positiv.“

Lesen Sie auch Übersicht für die Region : Welche wichtigen Straßen sind noch gesperrt?

Zu allem Unglück ist auch noch Urlaubszeit. Viele der 150 gewerblichen Mitarbeiter am Standort Düren sind wie andere auch zum ersten Mal seit Monaten wieder mit der Familie verreist. Das engt Ehlers Spielraum zusätzlich ein. Trotzdem hat er am Wochenende einen Bautrupp zusammenbekommen, der Zusatzschichten gefahren ist, um in Eschweiler mit Baggern Straßen freizuräumen und soweit wieder herzustellen, dass man wieder darauf fahren kann.

An Menschen wie Ehlers wird derzeit von allen Seiten gezerrt. Jetzt, wo das Wasser abgeflossen ist, zeigt sich überall die Dimension der Schäden. Viele überregionale Straßen sind zerstört oder beschädigt. In Städten wie Stolberg, Eschweiler oder Erftstadt fehlt die Infrastruktur teils komplett. Ehlers telefoniert, ununterbrochen. Zuerst ruft der an, der einen Auftrag hat. Dann ruft Ehlers einen Auftraggeber an und bittet um Aufschub für Bauarbeiten, die auch später noch erledigt werden können. Während er versucht, an schweres Spezialgerät für die außergewöhnliche Lage an der A61 zu kommen, ist schon der nächste Auftraggeber in der Leitung.

Auf der A61 wird ein Stahlbetonbohrer gebraucht. Der muss aus Bad Oeynhausen geholt werden. Wenn er überhaupt verfügbar ist, steht Ehlers vor dem nächsten Problem: „Wie kommt der überhaupt an die Baustelle ran?“ An der A61 fehlen ganze Autobahnstücke. Ein Krater ist bis zu fünf Meter tief, über den die Autobahn irgendwann wieder verlaufen soll. Wann es so weit sein wird? Stille am anderen Ende der Telefonleitung.

Respekt vor dem, was kommt

Ehlers hat hörbar Respekt vor der Aufgabe, die da in den nächsten Monaten auf ihn und alle anderen Baufirmen zukommt. Er sei es gewohnt, dass es im Terminplan schon mal eng wird, sagt er. Aber dann sei klar, welche Projekte in Kürze abgeschlossen seien. Jetzt ist absehbar, dass der Haufen mit den unerledigten Arbeiten immer größer wird. Selbst Ehlers, Führungskraft in einem gut vernetzten, großen Bauunternehmen, sagt: „Es wird so viel Arbeit kommen in den nächsten Monaten, dass ich fürchte, dass wir sie nicht schaffen werden.“